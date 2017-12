După tradiție

După cum este obiceiul, an de an redacția Monitorului de Suceava primește cu drag colindătorii Grupului cameral „Nord Bucovina”, grup înfiinţat din 2003. Talentaţii săi membri, cu voci impresionante şi cu un bogat repertoriu, au colindat și au transmis emoţii profunde celor care i-au ascultat plini de încântare. Cei cinci membri ai grupului coral, Ioan Gabriel Buciac, Gheorghe Nedea, Daniel Olari, Valentin Micşan şi Constantin Maloş, au susţinut un mic concert de colinde tradiţionale: ”Bună seara, bună seara” (colind psaltic), „Trei crai de la răsărit" (colind din Transnistria), ”Vin colindătorii” (versuri Radu Gyr), ”Hoila, hoila” (colind din zona Ardealului), încheind cu „La mulţi ani!”. „An de an încercăm să vestim Naşterea Mântuitorului şi să promovăm colindele tradiţionale din mai multe zone ale țării. Încercăm să păstrăm tradiţia, dar să şi aducem colinde noi, mai puţin cunoscute în această zonă. Important este ca prin mesajul nostru omul să simtă că a venit Crăciunul, bucuria sărbătorilor”, a declarat Ioan Gabriel Buciac. Chiar dacă în această perioadă sunt foarte solicitaţi să cânte pentru turişti, la pensiuni şi hoteluri, cei de la „Nord Bucovina” şi-au făcut timp şi pentru a colinda o serie de instituţii publice şi media, dar și pentru a colinda obștilemănăstirilor din județ.