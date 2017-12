Christmas with the Addams, spectacolul pus în scenă de elevii de la Colegiul "Petru Rareș" Suceava

Christmas with the Addams

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava a adus magia Crăciunului în sufletele spectatorilor balului caritabil organizat de către liceeni de clasa a XI-a, luni, 18 decembrie, pe scena Casei de Cultură Suceava.

Peripețiile familiei Addams au fost aduse în atenția publicului, elevii intrând în rolul membrilor celebrei familii - Gomez, Morticia, Lurch, Pugsley și Wednesday – eroii principali din serialul îndrăgit atât de către copii, cât și de adulți.

Cei care au deschis spectacolul au fost colindătorii, aceștia propunându-și să insufle spiritul Crăciunului acestei familii, însă, dat fiind faptul că The Addams sunt împotriva tradițiilor acestei sărbători, lupta va fi una crâncenă. Oare au reușit? Normal că au reușit! Într-un final, familia Addams înțelege importanța Crăciunului și, mai ales, bunătatea de care ar trebui să dăm dovadă în această perioadă a anului.

La finalul spectacolului, formația de muzică indie-rock și rock-alternativ The Kryptonite Sparks a susținut un concert apreciat la unison de spectatorii balului de caritate.

Sprijin pentru cei care au nevoie

Întregul demers artistic al elevilor de la Colegiul „Petru Rareș” a avut o importantă componentă caritabilă, din vânzarea biletelor, donații, cadouri (haine, diverse produse, consumabile) și sponsorizări, organizatorii urmând să sprijine două familii din Șcheia și elevi performanți ai colegiului.

Aceștia vor ajuta o familie din satul Trei Movile, Șcheia, cu o situație financiară precară, veniturile acesteia fiind mult prea mici în comparație cu necesarul unei vieți decente. Copiii se descurcă foarte bine la școală, în ciuda lipsei constante de orice natură, iar părinții încearcă să le asigure traiul prin orice mijloace. O altă familie pe care elevii o vor ajuta este tot din comuna Șcheia, a cărei casă a fost mistuită în urma unui incediu. Cei trei copii ai familiei doresc foarte mult să urmeze cursurile școlii, însă posibilitățile bănești nu le permit. Nu în ultimul rând, o parte din fondurile strânse vor ajunge la elevii Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava pentru deplasările la concursurile din străinătate (precum a fost cel de robotică din Statele Unite ale Americii, de unde echipajul s-a întors cu numeroase premii, însă a fost nevoit să plătească din fonduri proprii transportul).

Coordonator al balului de caritate de Crăciun „Christmas with the Addams”, elevul Ciprian Tuchiluș, a menționat că „organizatorii balului de caritate au depus o muncă asiduă în crearea spectacolului și au petrecut multe ore pentru scenariu, decor, muzică și lumini. Chiar dacă am întâmpinat greutăți în ceea ce privește munca de echipă, fondurile și disponibilitatea participanților, consider că rezultatul a fost unul peste așteptări, dat fiind numărul mare de feedbackuri pozitive din partea spectatorilor prezenți în sală. Cel mai important lucru pe care l-am putut face este, cu siguranță, ajutorul pe care l-am oferit, pentru a lumina măcar puțin sărbătorile acelor persoane. Mai mult ca sigur nu ne vom opri aici și vom continua să ajutăm, atât cât putem, aceste familii care nu au avut norocul de a avea o situație materială decentă”.