Talent şi ambiţie

O suceveancă, studentă la Conservator, anul II, a impresionat juriul „X Factor” prin frumuseţe şi voce. Bianca Sumanariu, în vârstă de 20 de ani, care a ales să studieze canto clasic (după 12 ani de vioară) la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,a interpretat în faţa celor patru juraţi (Delia, Horia Brenciu, Ștefan Bănică jr. şi Carla’s Dreams) ai concursului „X Factor”, ediţia a V-a, din sezonul 7, piesa "Historia de un amor", interpretată de Luz Casal. Intenţia tinerei a fost ca mesajul piesei să ajungă la sufletul juraţilor şi publicului, lucru care i-a reuşit. Ambiţioasă, cu visuri mari în a face o carieră în muzică, Bianca a venit la „X Factor” „pentru a demonstra că poate mai mult”. Cei patru juraţi au felicitat-o pe suceveancă pentru evoluţia ei de pe scenă, sugerând că oricând poate participa şi la un concurs de Miss (Miss ”X Factor”)!

„<X Factor>, un prim pas important pentru cariera mea”

Chiar după ce a păşit pe scenă, în aplauzele publicului, încurajat şi de Horia Brenciu: „Aplauze! Aplauze, am zis!”, Bianca a primit un compliment din partea Deliei: „Ce frumuseţe!”, în timp ce Horia Brenciu a întrebat-o cum a fost primul an la Conservator. Bianca a răspuns: „oarecum greu, pentru că a fost un început, ceva nou, dar m-am descurcat”. Când Carla’s Dreams a auzit că Bianca a studiat 12 ani de vioară, a exclamat: „sărmanu om!”. Suceveanca a primit aplauze şi pe parcursul evoluţiei ei pe scenă, când a interpretat piesa "Historia de un amor". La final, Brenciu i-a spus Biancăi că este o fată frumoasă şi arătă bine pe scenă. ”Biancăi îi trebuie un antrenor care să scoată ardei iute din ea”, a completat Brenciu. Delia i-a spus Biancăi că are cele mai frumoase picioare şi că a cântat foarte bine. „Eşti perfectă. Ai şi voce. Cânţi şi bine. (...) Are de toate fata asta. Eu zic să o păstrăm... Nu mai găsim. Mai rar. Este un pachet!”, au fost replicile juratei. La rândul său, Carla’s Dreams a spus că Bianca are toate şansele să câştige concursul Miss ”X Factor” 2017. De asemenea, a adăugat că a ales piesa prost, dar în registru de jos, ”tu ai o nuanţă de Bucovina, presupun, care mie îmi este foarte simpatică”.

La final, bucovineanca a ieşit de pe scenă cu patru de „Da” din partea juraţilor. Experienţa din audiţii de la „X Factor” a fost pentru Bianca una nouă şi foarte constructivă. „Am avut emoţii destul de mari şi din această cauză, fiind o persoană destul de autocritică, consider că prestaţia mea a fost undeva la 70% din ce ştiu că sunt capabilă. Această reuşită din audiţiile <X Factor> reprezintă pentru mine urcarea unei trepte în muzică şi un prim pas important pentru cariera mea”, ne-a spus tânăra.

„Talentul muzical l-am moştenit de la tatăl meu, iar frumuseţea de la mama”

Bianca ne-a povestit că a început să cânte vocal la vârsta de 5 ani şi tot atunci a început să studieze şi vioara. S-a înscris în clasa I la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, iar din clasa a IV-a s-a dedicat exclusiv studiului la vioară, renunţând la muzica vocală. „În tot cest timp, am avut numeroase performanţe, câştigând premii la diverse concursuri naţionale şi internaţionale şi la olimpiadele judeţene de muzică”, ne-a sus tânăra. În clasa a IX-a, în anul 2012, Bianca Sumanariu a câştigat titlul de Miss Boboc, iar în primăvara anului 2013, ea a câştigat locul II la concursul Miss şi Mister Bucovina. Tot în aceeaşi perioadă, Bianca şi-a redescoperit dragostea pentru cântatul vocal, însă a decis să termine studiile la vioară şi să îşi ia atestatul pe această ramură. După absolvirea liceului, Bianca a dorit să îşi dezvolte cunoştinţele şi tehnica în ceea ce priveşte cântatul vocal, aşa că a hotărât să dea admitere la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, unde a şi început cursurile la secţia canto clasic, acum fiind în anul II. „Talentul muzical l-am moştenit de la tatăl meu, iar frumuseţea de la mama. Sunt norocoasă să am părinţi care m-au susţinut şi mă susţin pe acest drum şi au fost mereu alături de mine”, ne-a mai spus tânăra suceveancă, căreia îi dorim succes în continuare, să ajungă în finala „X Factor” şi, de ce nu, să câştige trofeul.