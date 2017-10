Merite recunoscute

Într-o ceremonie desfăşurată duminică la Washington, Cleopatra Cabuz, absolventă a Colegiului Naţional ,,Ştefan cel Mare" din Suceava, promoţia 1974, care în prezent este Vice President of Engineering | Honeywell Industrial Safety, a fost aleasă membră a US National Academy of Sciences (Academia de Ştiinţe a SUA).

Suceveanca, ale cărei origini sunt din zona Cajvana, este stabilită în Minnesota, iar din ianuarie 2015 a devenit şi preşedinte al Consiliului de Administraţie a HORA (Heritage Org. of Romanian Americans in Minnesota).

Suceveanca, ale cărei activitate şi rezultate i-au adus includerea în Academia de Ştiinţe a SUA, este menţionată la rubrica „Personalităţi” şi pe site-ul Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava.