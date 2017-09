Sprijin

Primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu, a anunţat că instituţia pe care o conduce a prelungit parteneriatul cu Holzindustrie Schweighofer, pentru al doilea an consecutiv, în vederea încălzirii Spitalului de Boli Cronice pentru toată perioada sezonului rece din 2017-2018

Adrian Popoiu a arătat că Primăria Siret, alături de conducerea Spitalului de Boli Cronice Siret, a obţinut şi anul acesta din partea firmei Holzindustrie Schweighofer o importantă sponsorizare care va asigura confortul termic în această instituţiei medicală. Astfel, pentru asigurarea unui confort optim pe durata iernii, compania a oferit cantitatea de 70 de tone de peleţi, materiale care vor asigura căldura în saloane şi cabinetele medicale pentru întregul sezon rece.

„Mulţumim Holzindustrie Schweighofer pentru această implicare ce asigură confortul pacienţilor Spitalului de Boli Cronice din Siret pe durata sezonului rece. Apreciez nespus parteneriatul între autoritatea publică locală pe care o reprezint şi compania Holzindustrie Schweighofer şi consider că relaţiile sunt excelente, deoarece compania se implică activ şi vine în întâmpinarea unor reale nevoi ale comunităţii”, a declarat Adrian Popoiu.

El a subliniat că parteneriatul dintre Primăria Siret şi firma Holzindustrie Schweighofer este unul de lungă durată, acesta fiind al doilea an consecutiv în care compania se implică în încălzirea spitalului orăşenesc. Parteneriatul include şi alte sponsorizări de care a beneficiat comunitatea, cum ar fi cele pentru achiziţionarea centralei termice a Spitalului Orăşenesc, pentru dotarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret, pentru asigurarea funcţionării cantinei sociale şi dotarea cu echipamente a Şcolii Gimnaziale „Petru Muşat”.

„Angajamentul nostru faţă de comunităţile în care activăm este permanent. De aceea, pentru al doilea an la rând, am venit în sprijinul Spitalului Orăşenesc din Siret. Am fost şi vom fi alături de sireteni pentru a-i susţine în implementarea proiectelor sociale, de educaţie şi de sănătate iniţiate de autorităţile locale”, a precizat şi Horea Mitrea, directorul fabricii Holzindustrie Schweighofer din Siret.