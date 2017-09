Fonduri puţine

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că după rectificarea bugetară aprobată de Guvern în şedinţa de miercuri fondurile pentru plata salariilor până la sfârşitul acestui an la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sunt în continuare insuficiente. Gheorghe Flutur a declarat ieri că la ultima rectificare bugetară Consiliul Judeţean Suceava a primit o sumă de 9,7 milioane de lei, din care 2,9 milioane de lei au ca destinaţie clară „Programul pentru şcoli al României”, de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli, iar diferenţa de 6,8 milioane de lei va fi folosită pentru plata salariilor la Direcţia de Asistenţă Socială şi la şcolile speciale. Flutur a precizat că pentru a acoperi în totalitate salariile la această instituţie, administraţia judeţeană a solicitat 15 milioane de lei. Preşedintele CJ Suceava a declarat că suma de 6,8 milioane de lei nu este suficientă pentru a plăti salariile angajaţilor Direcţiei de Asistenţă Socială pentru luna decembrie a acestui an. „Am primit mai puţin de jumătate din suma solicitată. Aşa stând lucrurile, pentru noiembrie ar mai fi bani de salarii, dar pentru luna decembrie sumele sunt insuficiente. Mai mult, nu avem posibilitatea de a majora salariile la această instituţie. O parte a angajaţilor au primit majorarea de salarii la începutul anului, dar o altă parte, cam o treime, aşteptă această majorare de salarii. Noi am cerut în fundamentarea trimisă pentru alocarea de fonduri la rectificare şi majorarea de salarii care este dată prin lege, dar nu ni s-a dat sursa de finanţare”, a explicat şeful administraţiei judeţene. El a atras atenţia că la această rectificare nu s-au alocat fonduri pentru echilibrarea bugetelor localităţilor, în condiţiile în care primăriile au o nevoie mare de fonduri, inclusiv pentru a asigura salariile. „Problemele sunt complicate, pentru că din punctul meu de vedere atunci când s-au repartizat banii nu s-a ţinut cont de impactul majorării salariilor. Nu poţi să vorbeşti de majorări de salarii fără să dai şi sursa”, a spus Flutur.

El şi-a exprimat speranţa că problema asigurării fondurilor pentru salarii va fi rezolvată printr-o nouă rectificare pozitivă.