Vineri, 15 Septembrie 2017 (16:37:19)

Festivalul Internaţional de Folclor „Friedrich Schwartz”, ediţia a IV-a, a debutat vineri, 15 septembrie, cu Parada Portului Popular, o manifestare care a reunit zeci de artişti din România, Ucraina, Republica Moldova şi Turcia. Parada Portului Popular s-a desfăşurat pe traseul Universitatea „Ştefan cel Mare” - esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, mulţi trecători admirând şi aplaudând artiştii veniţi în Suceava din patru ţări. După ora 17.00, Festivalul Internaţional „Friedrich Schwartz” continuă cu un spectacol folcloric, care va cuprinde două secţiuni: concursuri şi recitaluri, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor. Juriul este format din maestrul coregraf Costinel Leonte, prof. Cristi Munteanu, prof. Puiu Creţu, Iulia Ionela Dragu (preşedinta Asociaţiei „Mereu Împreună” Bistriţa) şi Ovidiu Şvarţ (preşedintele Asociaţiei Culturale „Friedrich Schwartz”). Ovidiu Şvarţ, principalul organizator şi sufletul acestui eveniment, a spus în cadrul unei conferinţe de presă că acest festival are ca scop conservarea şi promovarea folclorului, „dar şi promovarea imaginii localităţii, a municipiului Suceava, a judeţului. Este o formă de patriotism, până la urmă, să ne iubim oraşul, să ne iubim ţara. Aş vrea ca la sfârşitul acestui festival să am sufletul împăcat că am bucurat peste o sută de artişti care au evoluat pe scenă şi încă câteva mii de suflete din oraş şi nu numai”. Sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 19:30, continuă recitalurile artiştilor premiaţi cu o seară înainte şi ale invitaţilor de onoare, Ansamblul Artistic „Rapsodia Călimanilor” din Topliţa şi Ansamblul „Rapsodia Călimanilor” Juniori, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, care vor încânta publicul aşteptat în număr cât mai mare în centrul municipiului. Ovidiu Şvarţ face un apel către suceveni să vină în centrul Sucevei, „să susţineţi artiştii care vor da tot ce au mai bun şi mai frumos pe scenă. Vrem să promovăm folclorul, ceea ce înseamnă mult mai mult decât muzica populară. Muzica populară este o derivată a folclorului. Artiştii care vin la noi la festival vin cu un alt bagaj de cunoştinţe, cu altă interpretare. Vrem doar să promovăm frumosul şi puritatea. Veţi vedea participanţi de mare valoare. Artişti care chiar merită încurajarea sucevenilor. Vreau să arătăm că municipiul Suceava este o gazdă bună”. Duminică, 17 septembrie, la ora 18.00, sub genericul „Ciobănaşul Remember”, va avea loc o reîntâlnire a membrilor unei legende artistice din Suceava, Ansamblul Folcloric „Ciobănaşul”, precum şi alte recitaluri, la Iulius Mall Suceava. „Festivalul de Folclor <Friedrich Schwartz> a apărut după trei ediţii de <In memoriam - Friedrich Schwartz>. De aceea, ziua de duminică va fi o zi de suflet, pentru că ne vom reîntâlni, câţi am mai rămas din fostul Ansamblu <Ciobănaşul> al Cooperativei Meşteşugăreşti Suceava, o forţă până în anul 1990. Ansamblul <Ciobănaşul> a fost o pepinieră de dansatori, muzicieni, de solişti vocali, unii dintre ei ajungând coregrafi etc. Eu sunt un produs al Ansamblului <Ciobănaşul> Suceava”, a mai spus Ovidiu Şvarţ, fiul maestrului coregraf Friedrich Schwartz. Festivalul Internaţional de Folclor „Friedrich Schwartz”, ediţia a IV-a, este organizat de Asociaţia Culturală „Friedrich Schwartz”, Primăria municipiului Suceava şi Consiliul Local Suceava. Parteneri în organizarea Festivalului Internaţional de Folclor „Friedrich Schwartz” sunt Muzeul Bucovinei, Casa de Cultură a Studenţilor Suceava, Colegiul Tehnic ”Al. Ioan Cuza” Suceava, Iulius Mall Suceava, Monitorul de Suceava, TV Plus Suceava, Radio Top Suceava.