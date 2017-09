Transparenţă

După mai bine de un an de la instalarea actualului primar de Rădăuţi, executivul local şi-a desemnat purtător de cuvânt. Mai precis, tânăra Louana Popovici este, din această săptămână, consilier la cabinetul demnitarului şi va asigura legătura primarului cu presa. Louana Popovici are 24 de ani, a absolvit Sociologie la Iaşi, are un master în Resurse Umane şi a lucrat o perioadă scurtă în mass-media, în televiziune.

Ieri, la sediul administraţiei locale rădăuţene a avut loc o scurtă conferinţă de presă, conferinţă în care primarul în exerciţiu, Nistor Tătar, a prezentat-o pe noua purtătoare de cuvânt. Louana Popovici a declarat: „Mi-am propus să construiesc o legătură cât mai bună între instituţie şi cetăţean, desigur, prin intermediul mass-media. Sper să avem o colaborare eficientă şi să informăm la timp cetăţenii în legătură cu problemele cu care se confruntă administraţia locală, şi în acelaşi timp vă asigur de disponibilitatea mea totală”.