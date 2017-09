Performanta si dezvoltare in activitatea de finisare a materialelor textile, inclusiv a articolelor de imbracaminte, cu achizitia de echipamente si produse software de ultima generatie

S.C. SER CONSTRUCT S.R.L. SUCEAVA a demarat in luna septembrie 2017 implementarea proiectului “Performanta si dezvoltare in activitatea de finisare a materialelor textile, inclusiv a articolelor de imbracaminte, cu achizitia de echipamente si produse software de ultima generatie “, cod SMIS 103628, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 , Axa prioritara 2 “ Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial , in special prin facilitatea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri “.

Valoarea totală a proiectului este de 1.045.369,15 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 697.663,30 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar Organismul intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea S.C. SER CONSTRUCT S.R.L., societate care activează in domeniul serviciilor de finisare a materialelor textile , prin achiziția de echipamente specifice activitatii desfasurate. Proiectul vizează crearea unui mediu favorabil ofertarii de servicii in domeniu, creșterea competitivității și productivității societății cu crearea a 5 noi locuri de muncă. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni.

Pentru informații suplimentare privind derularea proiectului, vă rugam să contactați S.C. SER CONSTRUCT S.R.L., str. Eroilor nr. 23, Municipiul Suceava, Judetul Suceava, tel./fax 0749 820 463/ 0230 220 009, email: ser.construct@yahoo.com, persoană decontact: Rotari Sergiu - Vasile – administrator.

