Accident mortal de muncă în timp ce un șofer descărca materiale de construcții

Vineri, 8 Septembrie 2017 (12:33:54)

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din Marginea, angajat al unei societăți din localitate, a avut parte de o moarte groaznică după ce a fost prins sub materialele de construcție pe care le transporta cu o mașină. Accidentul de muncă mortal s-a petrecut joi, în jurul orei 16.00, în parcarea unui hotel din Sucevița, unde bărbatul de 57 de ani avea de descărcat marfa pe care o transporta. Din primele cercetări efectuate în acest caz cu final tragic rezultă că bărbatul de 57 de ani, Ionel C., s-a deplasat cu o autoutilitară Nissan, în care transporta rigips și un palet de profile din aluminiu format din legături cu câte 12 bucăți. Marfa a fost asigurată cu chingi, iar când ajuns în curtea hotelului bărbatul a început să dezasigure marfa. În momentul în care a desfăcut chinga, vraful de profile de aluminiu s-a prăbușit peste bărbatul de 57 de ani. Un bărbat care se afla în zonă a intervenit imediat și a îndepărtat materialele de pe victimă. Un echipaj medical a ajuns la fața locului și a constatat că bărbatul era în stop cardio-respirator. S-au încercat manevre de resuscitare, însă din păcate pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani nu s-a mai putut face nimic. Cazul va fi anchetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava dar și de către poliție. Infracțiunile pe care care se vor face cercetări sunt cele de „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, „nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă” și „ucidere din culpă”.Fiind vorba de un accident mortal, ancheta va fi coordonată sub supravegherea unui procuror.

