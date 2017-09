Eveniment sportiv

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS) pregăteşte, pentru al cincilea an consecutiv, competiţia sportivă „Spartachiada profesorilor”, eveniment dedicat angajaţilor din învăţământul preuniversitar.

Evenimentul se desfăşoară în perioada 7-9 septembrie, iar organizatorii preconizează că numărul participanţilor din acest an va fi mai mare comparativ cu ediţiile precedente, aşteptările lor cifrându-se la aproape 700 de competitori.

Prof. Giani Leonte, preşedintele ASIS, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că „Spartachiada din acest an are un caracter internaţional, o delegaţie de profesori din Bulgaria confirmând participarea. De asemenea, au răspuns invitaţiei colegi din Neamţ, Bacău, Cluj, Mehedinţi, Constanţa şi încă mai aşteptăm confirmări şi din alte judeţe. Este un eveniment unic, un eveniment care a luat amploare an de an, o activitate apreciată şi aşteptată de toţi colegii noştri din cancelarie, care reuneşte dascăli de toate disciplinele”.

La rândul său, prof. Dumitru Irimia, vicepreşedintele Alianţei, a arătat că prima zi a evenimentului sportiv este consacrată probei de pescuit sportiv, unde sunt aşteptaţi circa 100 de participanţi, aceasta având loc la un iaz din Bosanci. Pe 8 septembrie este programată, de la ora 9.00, festivitatea de deschidere, pe esplanada Universităţii „Ştefan cel Mare”, aceasta fiind urmată de proba cea mai amplă, şi anume crosul profesorilor.

”Aşteptăm colegii de la toate disciplinele să participe, să vină să se bucure de acest eveniment, de această probă, care este la îndemâna tuturor. Estimăm că numărul celor înscrişi la cros va fi de peste 200 de persoane, noi îi încurajăm să vină în număr cât mai mare, ţinând cont că lungimea traseului va varia în funcţie de vârsta participanţilor. De asemenea, profesorii de sport vor avea de parcurs o distanţă mai mare”, a punctat Irimia.

Întrecerile se vor desfăşura pe 14 ramuri sportive: pescuit sportiv, cros, volei (fete şi băieţi), street-ball, tenis de masă, tenis de câmp (individual+dublu), fotbal băieţi, ciclism, tenis cu piciorul, darts, şah, badminton, nataţie, handbal.

Cei mai mulţi participanţi sunt la probele de pescuit, fotbal şi cros.

Membrii altor sindicate pot participa contra cost

Reprezentanţii ASIS au făcut câteva precizări legate de o serie de acuzaţii din partea altor sindicate, conform căroranu li se permite înscrierea în competiţie profesorilor care nu sunt membri ai ASIS.

„Acesta este un proiect dezvoltat şi gândit 100% de ASIS, de aceea consider că trebuie să se adreseze membrilor de sindicat, celor care plătesc lunar cotizaţia.

După comentariile colegilor de la alte sindicate, în şedinţa de birou am analizat posibilitatea participării şi celor care nu sunt membrii noştri sau sunt nesindicalizaţi. În vom primi însă contra unei sume care implică cheltuielile fiecărui participant”, a specificat Giani Leonte.

Acesta a mai menţionat că toate costurile evenimentului se situează în jurul sumei de 50.000 de lei.

Parteneri ai evenimentului sunt: Primăria municipiului Suceava şi Consiliul Local, Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Fălticeni, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Direcţia pentru Sport, Poliţia municipiului Suceava şi Tipografia Celestin.

Proba de ciclism, pe unul dintre tronsoanele neterminate ale şoselei de centură

Startul probei de ciclism se va da sâmbătă, 9 septembrie, în cea de-a doua zi a competiţiei, fiind structurată pe două secţiuni: 22-50 de ani şi 51-65 de ani. Ineditul probei stă în faptul că aceasta se va desfăşura pe unul dintre tronsoanele nefinalizate ale şoselei de centură, de la intersecţia spre Moara până la intersecţia cu drumul european E 85.

Din păcate, la aproape 10 ani de la debutul lucrărilor la centura ocolitoare a Sucevei, mare parte din aceasta este animată doar ocazional şi nu deserveşte sutelor de mii de locuitori care aşteaptă finalizarea investiţiei.