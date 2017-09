A treia ediţie

În perioada 1-30 septembrie 2017, clienţii care vor pregăti ghiozdanele propriilor copii şi vor face orice achiziţie din cele 30 de librării Alexandria aflate în 13 judeţe ale ţării vor sprijini şi copiii nevoiaşi înscrişi în programele Salvaţi Copiii România. Asta deoarece Alexandria Librării donează sub formă de rechizite către Organizaţia Salvaţi Copiii România 1% din cifra de afaceri. Astfel, fiecare persoană care va face cumpărături de orice natură, din oricare din librăriile Alexandria, se alătură acestei campanii şi face un gest concret de încurajare a educaţiei.

„Şi în această toamnă, la început de an şcolar, Alexandria Librării rămâne alături de programele Salvaţi Copiii România, iar împreună îi invităm pe toţi românii să se implice în reeditarea succesului din anii trecuţi al campaniei de responsabilitate socială <Cumperi tu, primesc şi ei!>, desfăşurat în acest an sub sloganul <Pentru că nouă ne pasă!>. Mecanismul este simplu – orice achiziţie din luna septembrie din magazinele Alexandria se transpune într-un sprijin către Organizaţia Salvaţi Copiii România. 1% din valoarea tuturor bonurilor se vor duce sub formă de donaţii în rechizite, ghiozdane, articole pentru şcoală, manuale - cam tot ce au nevoie acei copii pe care poate soarta nu i-a favorizat”, a declarat Cezar Căilean, director marketing Alexandria Librării.

La ediţiile precedente, peste 100.000 de clienţi au dat curs acestei invitaţii şi au contribuit indirect, dar şi direct, pentru că nu de puţine ori aceştia le-au cerut organizatorilor să faciliteze ca sprijinul lor să ajungă la Salvaţi Copiii.

„Au venit, au dotat ghiozdanele pentru şcoală şi noi le-am dat mai departe. Pentru acest lucru le mulţumim şi cu siguranţă îi aşteptăm şi în acest an”, a adăugat Cezar Căilean.

Statisticile Salvaţi Copiii în ceea ce priveşte lipsa de educaţie şi abandonul şcolar sunt îngrijorătoare. În ţara noastră, 1 din 10 copii cu vârsta corespunzătoare învăţământului primar nu participă la educaţie. De la un an la altul, în loc să crească, procentajul copiilor cu vârsta de la 7 la 10 ani care frecventează şcoala primară este în scădere, iar cel al abandonului şcolar la clase primare şi gimnaziale în creştere. Aceste aspecte se reflectă în vieţile a generaţii întregi de copii. Acesta este motivul pentru care începând din 2015, an de an se desfăşoară campania ”Cumperi tu, primesc şi ei!”.

„Părinţii copiilor cu risc de abandon sau neşcolarizare sunt persoane cu un nivel scăzut de educaţie. În anii trecuţi am sprijinit colegi din întreaga ţară prin centrele educaţionale, dar anul acesta vom merge în special în Moldova – Suceava, Neamţ, Vaslui, dar nu vom renunţa la colegii din Petrila, unde situaţia este destul de gravă”, a precizat Camelia Iordache, preşedinta Salvaţi Copiii Suceava.

„Solidaritatea se învaţă chiar de la vârstele cele mai mici şi deşi poate că există o idee preconcepută că tocmai copiii nu împart, noi am încercat să arătăm că tocmai copiii, care înţeleg nevoia unui coleg, sunt primii care dau dovadă de solidaritate şi împart din lucrurile lor”, a declarat jurnalista Cătălina Biholar – Agenţia Play by Play.

„Proiectul iniţiat de Alexandria Librării este un exemplu demn de urmat de companiile din mediul privat. Astfel de proiecte de responsabilitate socială ar trebui să fie parte a strategiei de dezvoltare a tuturor companiilor care doresc să se implice în dezvoltarea comunităţii în care activează”, a precizat Anca Gutt, reprezentantul Shopping City Suceava.

”<Din 1950 îţi pregătim ghiozdanul. Suntem mândri de asta şi îţi mulţumim!> - acesta este mesajul cu care Alexandria Librării îi întâmpină an de an pe şcolarii mici şi mari şi pe părinţii acestora pentru a păşi cu dreptul într-un nou an şcolar. În acelaşi timp, suntem în continuare preocupaţi şi de copiii care sunt în pragul abandonului şcolar din cauză că nu au rechizite.

Reducerea abandonului şcolar şi a procentajului mare de analfabetism în rândul copiilor din România sunt şi anul acesta posibile printr-un simplu gest pe care îl facem atât de mulţi... pentru că nouă ne pasă!”, au transmis reprezentanţii Alexandria Librării.