Premieră

O nouă premieră naţională are loc la Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, prin înfiinţarea Biroului Pacientului, la Unitatea de Primiri Urgenţe. Biroul este funcţional de astăzi și are ca scop asigurarea comunicării permanente între pacient-medic-rudele pacientului, prin intermediul unei asistente medicale care are doar această sarcină. Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă la spital, că experienţa a arătat că este nevoie ca personalul medical ”să stea de vorbă cu pacientul și cu aparţinătorii, pentru că de regulă pe lângă pacient mai sunt în UPU și două, trei rude nerăbdătoare”. Practic, asistenta de serviciu la Biroul Pacientului le va comunica pacientului și celor care îl însoţesc în UPU ce investigaţii și tratamente urmează să fie făcute, precum și durata acestora. De asemenea, în cazul în care timpii se decalează prin apariţia unor cazuri mai urgente, precum cele de cod roșu, de exemplu, cei care vor trebui să aștepte suplimentar trebuie informaţi.

Serviciul va fi asigurat 24 de ore din 24, prin rotaţie, de patru asistente medicale, care trebuie să-și petreacă timpul de lucru printre pacienţi și rudele lor, nu pe scaunul din spatele biroului. Ele vor urma cursuri speciale de comunicare pentru a face faţă celor mai diverse situaţii cu care se pot confrunta în noua postură.

Flutur a solicitat managerului spitalului, Vasile Rîmbu, ca în scurt timp sistemul să fie extins în toate secţiile.

Managerul Vasile Rîmbu a declarat, la rândul său, că lipsa reglementării acestui tip de comunicare ”este o hibă a sistemului medical, pe care vrem să o remediem, măcar în spitalul nostru”.

El a precizat că, tot pentru îmbunătăţirea comunicării cu pacienţii și familia acestora, conducerea spitalului a decis ca medicii curanţi să acorde audienţe zilnic, în intervalul orar 13.00-14.00, în cabinetele din secţiile spitalului, iar asistentele-șefe din fiecare secţie să aibă toate informaţiile de la medici, despre pacienţi, și să le furnizeze acestora sau familiilor lor.