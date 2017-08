Concerte

Organizatorii Festivalului Bucovina Rock Castle au pus în vânzare abonamentele pentru cele trei zile de concerte care vor avea loc în perioada 25-27 august. Festivalul Bucovina Rock Castle a ajuns la cea de-a şase ediţie, evenimentul fiind organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina şi Muzeul Bucovinei. Pentru prima dată, abonamentele au fost puse în vânzare şi pe site-ul www.iabilet.ro. Costul unui abonament achiziţionat online, pentru toate cele trei nopţi, este de 30 de lei. Concertele vor fi organizate în şanţul de apărare al Cetăţii de Scaun a Sucevei şi vor începe, în fiecare seară, de la ora 20:00. Pe site-ul oficial al festivalului este anunţat faptul că la intrare preţul unui bilet pentru o seară va fi de 10 lei pentru elevi şi studenţi şi de 20 de lei pentru adulţi. Abonamentele achiziţionate la intrare, pentru toate zilele festivalului, vor costa 20 de lei pentru elevi şi studenţi şi 40 de lei pentru adulţi.

Pentru anul acesta, capul de afiş al festivalului este chitaristul Uli Jon Roth (Tokyo tapes revisited), fost chitarist al formaţiei Scorpions. Potrivit organizatorilor, Uli Jon Roth a arătat de la bun început, prin tehnică şi stil, că nu e un muzician oarecare, iar sound-ul său l-a scos în evidenţă în peisajul rock al anilor '70. Fostul chitarist Scorpions a realizat patru albume de studio împreună cu această formaţie, precum şi un album live. În momentul de faţă, Uli Jon Roth a iniţiat un nou proiect muzical în care, alături de trupa sa, cântă în manieră proprie hituri ale formaţiei alături de care s-a consacrat.

Printre trupele anunţate pentru Bucovina Rock Castle se mai numără Russkaja şi Mother’s Cake, ambele din Austria, sau Planet o Zeus, din Grecia. În Cetatea de Scaun a Sucevei vor mai concerta clujenii de la Luna Amară, formaţie care la finalul anului trecut a lansat un album nou, „Aproape”, iar în primăvara lui 2017 a lansat primul său DVD, „Live @ Conti”. O altă trupă care se află pe afiş este şi Toy Machines, sucevenii din această formaţie reîntorcându-se anul acesta pe scena festivalului care i-a propulsat pe scena underground. La Suceava vor mai concerta şi trupele româneşti Dirty Shirt, Basska, Travka, White Walls, Unflicted, Fluturi pe Asfalt, Relative şi Sky Swallows Challenger. Pe scena Bucovina Rock Castle vor urca şi membrii formaţiei Kempes. Trupa este condusă de solistul Ovidiu Ioncu „Kempes”, cel care a cântat şi a devenit cunoscut alături de trupa Cargo, el cântând ulterior şi în formaţia Rezident EX.

Potrivit organizatorilor, programul festivalului va fi următorul: vineri, 25 august – ora 20:00 - Toy Machines, 21:00 – Relative, 22:00 – Basska, 23:00 - Mother's Cake, 00:30 – Russkajal; sâmbătă, 26 august – ora 20:00 - Sky Swallows Challenger, 21:00 - Fluturi pe Asfalt, 22:00 – Travka, 23:00 - Luna Amară, 00:30 - Planet Of Zeus şi duminică, 27 august - 20:00 – Unflicted, 21:00 - White Walls, 22:00 - Dirty Shirt, 23:00 – Kempes şi 00:30 - Uli Jon Roth And The Tokyo Tapes Revisited.