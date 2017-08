Vot

Judeţul Suceava va avea un reprezentant în biroul executiv al Consiliului Naţional al Elevilor (CNE) în persoana lui Ciprian Tuchiluş, de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, adolescentul fiind ales în cadrul Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, de la Buzău.

Electoratul a fost format din preşedinţii consiliilor judeţene sau delegaţi, Ciprian având al doilea cel mai mare număr de voturi dintre cei nouă candidaţi pentru cele şase funcţii de vicepreşedinte.

Ciprian este în clasa a XI-a, din 2016 fiind şi preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Suceava.

„Am avut emoţii foarte mari, mi-am dorit mult să reuşesc. Contracandidaţii mei au fost foarte bine pregătiţi. Mandatul este pentru un an de zile, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an. Totodată, vreau să continui şi mandatul de la Consiliul Judeţean”, a arătat Ciprian.

Parcursul adolescentului în cadrul Consiliului Elevilor a fost progresiv, începând cu funcţia de Avocatul Elevului în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava, mai apoi vicepreşedinte în cadrul CŞE „Petru Rareş”, director PR şi comunicare în cadrul Consiliului Judeţean al Elevilor Suceava, iar mai apoi preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Suceava.

„Sunt de părere că cea mai mare structură de reprezentare a elevilor are nevoie de rigurozitate şi eficienţa. Consider că sunt o persoană directă, care nu se ascunde să îşi împărtăşească ideile celorlalţi, iar cel mai important, consider că cel mai bine mi se potriveşte sintagma <scurt şi la obiect>”, a arătat Ciprian.

Pentru mişcarea de reprezentare externă a CNE, tânărul doreşte să militeze pentru un regulament unic pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar din România, bineînţeles luând în calcul natura liceului: teoretic, profesional, tehnic, confesional sau vocaţional, pentru a elimina abuzurile şi nerespectarea legilor în vigoare. Mai mult de atât, doreşte să sporească atenţia instituţiilor statului la nivel local cu privire la activitatea Consiliilor Judeţene ale Elevilor, pentru a spori calitatea sistemului de învăţământ din România.

În discursul de candidatură, Ciprian a mai menţionat că doreşte să facă cunoscută activitatea Consiliului Naţional al Elevilor şi a consiliilor judeţene, singurele structuri care apără interesele elevilor la nivel local şi naţional.

Adunarea Generală a Elevilor

Alegerile pentru conducerea CNE au avut loc în cadrul Adunării Generale a Consiliului Naţional al Elevilor, ediţia a XXIII-a, din perioada 1-4 august.

Deschiderea evenimentului s-a bucurat de participarea ministrului Educaţiei, Liviu Pop, a ministrului pentru dialog social, Gabriel Petrea, şi a Ecaterinei Andronescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ din Senatul României.

„Vă asigur de toată susţinerea mea şi în acelaşi timp o să iau în considerare criticile constructive. Vă încurajez să continuaţi proiectele de impact pe care le-aţi început şi să vă implicaţi în demararea altora”, a transmis ministrul Liviu Pop.

Lucrările evenimentului au fost deschise de preşedintele CNE, elevul Vlad Ştefan. În cadrul acestui eveniment s-a ales noua conducere naţională a elevilor, noul preşedinte fiind eleva Ioana Băltăreţu.