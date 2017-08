Fiecare cu bula lui

Că bine le mai ziceai, Gică: „Patronul Stelei să înțeleagă că noi suntem campionii României! Sunt foarte fericit că am jucat mai bine ca Steaua. Am arătat că suntem campioana României. Dacă ne uităm la meciurile jucate până acum (în cupele europene), i-am bătut iar pe Steaua. Ca rezultat, ca atitudine. Şi de această dată am bătut Steaua. Merităm să fim campioană (sic!). [...] Am luptat și am făcut totul mult mai bine decât orice adversar, inclusiv mai bine decât Steaua.” Intuisem riscul ca această declarație de după meciurile tur să fie un bumerang, dar parcă a fost prea de tot. Așadar, ce o fi făcut mai bine patronul Viitorului decât patronul ”Stelei”? Transferuri, cumva? La Viitorul au ajuns jucători nu neapărat bătrâni, cât expirați, vezi Marius Constantin sau Herea, buni pentru a nu retrograda din Liga 1. Poate Eric, care și-a bătut joc de faza cu care echipa sa putea reveni în joc, să merite mai mult credit când s-o încinge sezonul. În schimb, FCSB a adus un jucător cu garanția expirată, Texeira, dar care funcționează în parametri optimi și influențează cu adevărat jocul. De fapt, trebuie spus, vedetelor le lipsește ceva, o coordonată umană obișnuită, practic ei nu știu să trăiască, nu se pot adapta într-o lume care nu-i recunoaște și nu-i apreciază așa cum cred că li se cuvine. Hagi, din postura sa de rege pe viață, probabil se simțea umilit să primească medalia de argint în finala Supercupei cu Voluntari. Și măcar el nu a apucat iureșul acesta numit ”social media”! Ați văzut câte like-uri a strâns Ronaldo pentru că le-a spus judecătorilor că el se află acolo doar pentru că e cine e? El fiind, vezi bine, lampa aia luminată în jurul căreia roiesc insectele, fie ele cu robă de magistrat! Dar în mintea lui de asemenea luminată e normal să plătească femeile ca să fie mame surogat, lipsindu-și deliberat copilul de dragostea maternă, pentru că – nu-i așa? – într-o colivie de aur banii pot înlocui orice. Juan Mata cred că este unicat printre fotbaliști, el considera că are un salariu obscen, că trăiește într-o bulă, că atunci când are cea mai mică problemă, cineva vine și i-o rezolvă, ceea ce nu e normal. Dar ce mai e normal în ziua de azi? Parcă aud: ”definește normal”.