Demersuri

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz susţine adoptarea unei legi care să impună obligativitatea vaccinării copiilor. Maricela Cobuz consideră că vaccinările reprezintă, la ora actuală, cea mai bună metodă de prevenire a unor boli de natură infecţioasă. Cobuz a amintit că vaccinurile incluse în programul naţional sunt gratuite şi obligatorii pentru toţi copiii, deoarece ele previn apariţia unor boli foarte grave şi potenţial fatale. „Nu există argumente întemeiate din partea unui părinte care decide să-şi expună copilul unor astfel de riscuri. Cel mai adesea, refuzul vaccinărilor derivă dintr-o lipsă de informare sau, mai bine zis, din dezinformare. Rolul medicului este de a le explica pe înţelesul lor care sunt beneficiile şi riscurile vaccinurilor, misiune deloc uşoară în faţa unor părinţi deja bombardaţi de o multitudine de informaţii fără fundament ştiinţific care circulă liber, îndeosebi pe internet. Cât de întemeiată este teama de epidemii în condiţiile nevaccinării? Vaccinarea în masă a populaţiei are ca scop ţinerea sub control a unor boli infecţioase deosebit de grave”, a spus deputatul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a adăugat că pe măsură ce tot mai mulţi copii rămân nevaccinaţi, apar din ce în ce mai multe cazuri care se pot constitui în focare de boală şi, ulterior, în epidemii, iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii atrage atenţia că vaccinare eficientă presupune acoperirea a peste 95% din populaţia unei ţări. Ea a mai precizat că în România de câţiva ani acest procent a scăzut sub 90 şi chiar sub 70 pentru anumite vaccinuri, cum este cel împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului.

„Vaccinarea copiilor reprezintă o problemă majoră în România. Informarea populaţiei prin campanii cu privire la importanţa vaccinării contribuie cu desăvârşire la crearea unui mediu mai sănătos pentru copiii noştri, dar şi la o educaţie sănătoasă”, a declarat Maricela Cobuz.

Ea a arătat că legea vaccinării are ca scop reglementarea activităţii de vaccinare în vederea prevenirii şi limitării răspândirii bolilor transmisibile care pot fi prevenite în acest fel, fiind garantat şi promovat interesul copilului. „Astfel sunt luate măsuri profilactice pentru obţinerea beneficiilor maxime privind starea de sănătate. Medicii de familie, şi nu numai, prin vaccinarea la timp a copiilor aflaţi în evidenţă, asigură sănătatea individuală şi colectivă, reducerea morbidităţii şi a mortalităţii prin boli transmisibile. În ceea ce priveşte vaccinarea copilului, a devenit o responsabilitate a părintelui de a asigura starea de sănătate a copilului său. Personalul medical care administrează vaccinul nu poate influenţa negativ vaccinarea şi se reduce astfel îngrijorarea părinţilor privind reacţiile negative sau declanşarea anumitor boli”, a precizat Maricela Cobuz.

Cobuz: Parlamentul României va susţine creşterea acoperirii vaccinale pentru toate tipurile de vaccinuri incluse în Programul Naţional

Deputatul PSD de Suceava a spus că în activitatea sa de medic a văzut consecinţele nevaccinării BCG, cum a fost cazul unui copil cu meningoencefalită TBC, nevaccinat în maternitate, care locuia cu bunicul care avea TBC pulmonar. „Am văzut ce repede se moare prin neglijenţa vaccinării. Când vorbim de vieţi de copii, autorităţile sunt obligate să facă un plan de gestionare a tuturor riscurilor, să elaboreze măsuri pe termen scurt şi mediu. În calitate de deputat, membru al Comisiei pentru sănătate şi familie, dar mai ales ca medic, am contribuit la elaborarea proiectului legislativ”, a spus parlamentarul sucevean. Maricela Cobuz a amintit că acum o sută de ani copiii primeau un singur vaccin, cel împotriva variolei, iar acum 40 de ani copiii primeau, de rutină, cinci vaccinuri, împotriva difteriei, tusei convulsive, tetanosului, poliomielitei şi variolei, în circa 8 injecţii până la vârsta de doi ani. „Numărul crescut de vaccinuri administrate copiilor şi procentul crescut al copiilor care au primit vaccinuri au dus la scăderea dramatică a numărului de îmbolnăviri cu boli care puteau fi prevenite prin vaccinare. Majoritatea tinerilor părinţi de astăzi nu au văzut niciodată multe din bolile pe care vaccinurile le previn”, a declarat Maricela Cobuz.

Deputatul PSD de Suceava a subliniat că în România este nevoie de o lege care să impună obligativitatea vaccinării, precizând că Parlamentul României, prin dezbaterile care vor avea loc la nivelul Comisiilor de Sănătate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, va susţine creşterea acoperirii vaccinale pentru toate tipurile de vaccinuri incluse în Programul Naţional de Vaccinare. „Se va elabora o metodologie de achiziţionare a vaccinurilor, astfel încât să existe un stoc de vaccinuri aferente cel puţin egal cu necesarul anual, iar durata de valabilitate să fie de cel puţin 18 luni”, a explicat Maricela Cobuz. Ea a mai spus că scopul proiectului de lege supus dezbaterii publice este de a asigura o informare asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora, asupra stării de sănătate a copiilor, asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. Maricela Cobuz a mai precizat că prin acest proiect de lege, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea părinţilor şi stabilirea unei relaţii de încredere între medic şi pacient, respectiv părinţii, în acest caz, dar şi rolul statului în asigurarea şi garantarea sănătăţii la nivelul populaţiei.