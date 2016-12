„Misiunea Crăciunul”

Asociaţia „Trup, Minte şi Suflet” (TMS) a organizat şi în acest an „Misiunea Crăciunul”, acţiune umanitară care a vizat 12 familii cu o situaţie materială precară din municipiul Câmpulung Moldovenesc. La îndrumarea Ancăi Crăciun, preşedinta Asociaţiei umanitare „Freamăt de Speranţă”, au fost alese familii cu condiţii deosebite de trai şi cu unul sau chiar doi copii afectaţi grav de dizabilitate.

Psihologul şi psihoterapeutul Irina Anda Babău ne-a spus că Asociaţia TMS a reuşit să se impună pe plan judeţean ca o organizaţie din ce în ce mai puternică. „Deşi suntem mici, având doar doi ani de la înfiinţare, am reuşit să ducem la bun sfârşit activităţi cu care ne mândrim. TMS a pornit de la felul meu de a fi – trup, minte şi suflet implicată în tot ceea ce fac. Apoi TMS a devenit un vis. Dorinţa imensă de a fi lângă oameni, de a nu trece nepăsătoare pe lângă drame ce au loc în preajma noastră. O lume axată pe goana după material, după imagine şi agonisire, ne îndepărtează de la adevărata esenţă a vieţii, aceea de a ne bucura de însuşi darul de a fi. Contextul în care ne naştem nu ni se datorează şi privindu-ne în oglindă suntem datori să recunoaştem că nu avem nici un merit în a ne fi născut sănătoşi sau într-un mediu familial mai bun. Am pornit singură pe acest drum cu convingerea că alături de mine vor veni oameni în a căror inimă există blândeţe, bunătate şi deschidere pentru a ne uni forţele şi a face puţin şi pentru ceilalţi. Au venit încet dar sigur oameni care au crezut în ceea ce fac, care s-au molipsit cu optimismul meu şi speranţa că împreună putem schimba ceva. După fiecare acţiune pe care am pus-o la cale, <virusul> acesta de a ne implica şi mai mult ne-a cuprins pe toţi şi am prins forţa şi energia să ne propunem şi mai mult”, ne-a spus Irina Anda Babău.

Terapie gratuită pentru doi copii cu dizabilităţi

Darurile le-au fost duse familiilor nevoiaşe din Câmpulung Moldovenesc sâmbătă, 17 decembrie. „Bucuria noastră a fost imensă. A fost o sâmbătă de poveste. Am strâns în suflet bucuria imensă de a intra în casele şi în poveştile de nedescris ale unor copii speciali. Condiţii de viaţă grele, neajunsuri, suferinţe imense şi totuşi cele mai adevărate zâmbete, mângâieri curate de copii fericiţi să se întâlnească cu Moşul”, ne-a spus psihologul Irina Anda Babău.

Spiritul Crăciunului a ajuns în casele şi în inimile lor, dar şi în inimile celor care au oferit. Copiii aceştia au făcut un prim pas în faţa celor care le-au dus daruri, pentru a le arăta un progres, copii de nota 10 pe linie deşi orfani, copii care în peste 26 de ani de viaţă nu au făcut decât să clipească, fiind complet imobilizaţi la pat. „Ne-au rămas în minte chipurile şi fericirea lor”, ne-a mai spus Irina Anda Babău, „zâmbetul lui Ştefănel, copil pe care Moşul îl are la suflet în mod deosebit. Anul trecut Ştefănel nu putea sta uşor nici în braţe, iar anul acesta, punându-i în picioare o pereche de ghetuţe noi, Ştefănel a pus picioarele în pământ şi l-am văzut stând aşa pentru prima dată. Nu am cuvinte să vă descriu ce am simţit în acel moment. Vreau să mulţumesc din suflet celor ce aţi crezut în nebunia mea, în visul meu şi nu m-aţi lăsat singură. Mă simt binecuvântată să vă am alături, să vă ştiu sprijin în tot ceea ce fac, să am parte de efortul şi înţelegerea dvs., deşi aveţi cu toţii familii şi proiecte personale”.

Oameni implicaţi în proiect

Irina Anda Babău a precizat că Andra Cristina Rotariu merită mulţumiri pentru că este primul om „la care sun când avem de pornit ceva”, iar Adrian Bodnariu este „cel care mi-a fost alături în drumul la Chişinău când Ştefănel a trebuit operat prima dată, şi în continuare în ceea ce mi-am propus”. Anca Hriţuleac, Geanina Buiciuc Pavaloaia, Nucu Jitariu, Cristian Timoficiuc, Adrian Murea, Dumitriţa Bazic, Bogdan Bănica, Alex Loghin, Gabriela Voicu, Claudia Palaghianu, Andreea Stetco, toţi primesc mulţumiri din partea Asociaţiei „Trup, Minte şi Suflet”.

Adriana Bănica primeşte mulţumiri pentru povestea frumoasă pe care o “împleteşte” în fiecare an. „O mulţime de haine împletite de mâinile acestei doamne care în ianuarie, în fiecare an, se apucă de treabă pentru ca în decembrie să aducă munca ei la sediul TMS, pentru bucuria pe care o poate avea un copil să poarte o bluziţă caldă de sărbători. Vă mulţumesc în numele tuturor copiilor care au primit daruri. Aţi reuşit, dragii mei, să oferiţi şi două recuperări, una lui Ştefănel Leancă şi una lui Remus Sebastian Crăciun. Aceşti copii vor face un pas în plus datorită dvs. Promisiunea noastră, a TMS-ului, este că nu vom uita pe nimeni şi că ne propunem chiar mai mult, iar a mea personală este că voi căuta în continuare copiii care au nevoie de noi şi oamenii de suflet care să ajungă la ei. Vă doresc sărbători luminate şi cu sufletul plin, alături de cei dragi. Preţuiţi bucuria de a-i avea alături şi dobândiţi averi în suflet”, a fost mesajul psihologului Irina Anda Babău.