Aseară, în Suceava

Un autoturism Mercedes scăpat de sub control a fost implicat aseară într-un accident, în intersecţia de la Nordic, în municipiul Suceava, vehiculul punând la pământ un stâlp şi un semafor electric şi acroşând uşor un pieton. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 18.30, poliţiştii deplasaţi la faţa locului constatând că bărbatul de la volan mirosea a alcool şi era în vizibilă stare de ebrietate.

Bărbatul vinovat de producerea accidentului circula pe bulevardul George Enescu, dinspre Mobilă, şi, ajuns în intersecţia de la Nordic, a pătruns pe scuarul dinspre strada Universităţii. Impactul cu stâlpul semaforului a fost foarte violent, autoturismul Mercedes fiind avariat, iar şoferul rămânând încarcerat. Din fericire, o femeie aflată în apropiere nu a fost lovită în plin, suferind un atac de panică, dar scăpând fără leziuni importante.

Echipajul de descarcerare l-a extras pe şofer din maşină, acesta fiind imobilizat deoarece era suspect de o fractură la umăr. El a fost urcat într-o ambulanţă şi transportat la Spitalul Judeţean Suceava. Din cauza stării de sănătate, acesta nu a putut fi verificat pe loc cu aparatul etilotest, însă la spital urmau să-i fie recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Întrebat de poliţişti ce a băut, bărbatul a spus că a consumat în jur de jumătate de litru de votcă şi bere.

Din primele date ale poliţiştilor de la Biroul Rutier Suceava a rezultat că autorul accidentului este un anume Cristian Bordeianu, în vârstă de 42 de ani, din Suceava. Acesta nu figurează nici măcar cu permis de conducere.

Din păcate, în cele trei zile de Crăciun din acest an şoferii băuţi au provocat mai multe accidente, plus câteva tamponări, în timp ce alţi zece conducători auto sub influenţa alcoolului au fost prinşi de echipajele de poliţie înainte de a provoca evenimente rutiere nedorite.