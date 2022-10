Amplul proiect “ PROFESORI FORMAȚI- ELEVI PERFORMANȚI” (contract de finanțare: 2020 -1-RO01-KA101-078864) și-a mai consumat un stagiu de formare, de data aceasta la Barcelona, în spațiul rafinat al Academiei Europene de Creativitate (Europass Teacher Academy- Europass Academy of Creativity). Trei reprezentanți ai Colegiului Național Militar “Ștefan cel Mare“, domnii Marius Grecu, Radu Ciumașu și Marius Magurean, au parcurs cu succes emoțiile educaționale ale cursului “A Satisfying School Experince: Strategies and Skills for Teachers“

Lucrurile simple pot ascunde înțelesuri profunde și adevăruri eterne. Întreaga experiență catalană a fost un permanent baleiaj între simplu și elaborat, între evident și bănuit, între firesc și determinat între ce este și … ce ar trebui să fie. Alături de dascălii noștri au participat și colegi din Italia, Polonia și Finlanda.

Atmosfera specială de joc și știință psihopedagogică, cu dialog continuu și sincer, a fost magistral mediată de Maria Moreno – formator la Europass Teacher Academy, psiholog instruit în inteligență emoțională și design thinking. Dintre temele parcurse enumerăm: Prevenirea și îngrijirea stresului și a epuizării, Emoție pozitivă în interiorul și în afara sălii de clasă, Cultivarea recunoștinței asupra vieții personale și școlare, precum și multe, foarte multe, activități practice.

Un adevărat refren al întregului curs a fost expresia NU JUDECA, ACCEPTĂ! Un adevăr simplu, dar care dacă ar fi conștientizat până la capăt și aplicat în mai toate experiențele noastre cotidiene ne-ar schimba fundamental lumea sau modul în care privim lumea. Alte valori, repere și învățăminte care au fost analizate și exersate: ascultă, învață să asculți; respectă-ți interlocutorul; încurajează-l pe celălalt; ceilalți îți sunt prieteni nu competitori.

În afara sălilor de curs profesorii participanți s-au bucurat de frumusețile arhitecturale fabuloase ale Barcelonei. Parte din aceste “frumuseți” au fost receptate cu ajutorul unor ghizi care au sprijinit cu amabilitate eforturile colegilor din academie.

“Din Barcelona ne-am întors mai relaxați, mai bogați în frumos, mai deschiși în a asculta nevoile celuilalt și cumva nerăbdători să aplicăm în educația de zi cu zi parte din învățămintele acestui curs. Mulțumim pe această cale doamnei profesor Băcanu Lăcrămioara, care ne-a determinat să participăm la această mobilitate, elegantă, utilă și frumoasă. Cu adevărat frumoasă, ca Barcelona însăși.“

Profesor Radu Ciumașu