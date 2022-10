În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava coordonează la nivel european proiectul Erasmus+ KA220 “Let’s Go Green!”, derulat în parteneriat cu cinci licee europene din Lituania, Italia, Polonia, Portugalia și Grecia. Scopul principal al acestui proiect este de a-i face pe tineri să gândească critic și cu atitudine tolerantă față de degradarea mediului și de a-i încuraja să devină factori activi în protejarea mediului, acționând și modificându-și propriul stil de viață, precum și pe cel al oamenilor din comunitate.

În perioada 2-8 octombrie 2022, 5 elevi și 2 profesori de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava au participat la prima mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+ KA220 „Let’s Go Green!”, organizată în Neringa, Lituania.

Timp de o săptămână, 30 de elevi și 18 profesori din școlile partenere au fost implicați într-o serie de activităţi de învăţare/predare/formarecare au avut ca temă centrală „Moving towards a clean and circular economy. Fast fashion, freecycle”.Activitățile s-au concentrat pe conceptul de modă circulară și impactul acesteia asupra economiei și a mediului, activitățile furnizând răspunsuri multiple elevilor despre cum se poate crea o nouă industrie a modei care să nu fie risipitoare. Aceștia au făcut vloguri cu tema “Ways to reuse, recycle, upcycle, freecycle”, au participat la un concurs în care și-au descris sentimentele față de mediu, la workshopuri pe teme diferite: „Change your lifestyle to protect the environment!”, „Breathe new life into old!” și la campania „Give and get a free stuff”.

Postarea de fotografii și povești virtuale pe rețelele sociale, pe site-ul proiectului, folosirea instrumentelor Microsoft și web 2.0 într-un mod intercultural au crescut calitatea și cantitatea procesului de învățare, au stimulat succesul școlar al elevilor și abilitățile de cetățenieactivă, au îmbunătățit competențele lingvistice și digitale ale elevilor.

Participând la activitățile culturale organizate de școala gazdă: vânătoarea de chihlimbar (considerat aurul lituanian), turul ghidat în orașul Klaipeda (considerat o Mecca a modei), explorarea dunelor de nisip și a dealului vrăjitoarelor din Juodkrante, intrând în contact cu diferite culturi, elevii au devenit mai sensibili la sensul culturii europene, mai conștienți din punct de vedere cultural și ecologic, dispuși să protejeze în mod conștient mediul înconjurător, să încurajeze comportamente proactive. De asemenea, elevii au conștientizat problemele de mediu și acțiunile care trebuie întreprinse din perspectiva oamenilor care trăiesc în diferite zoneeuropene, dezvoltând astfel o mai bună înțelegere aobiectivelor European Green Deal.

Coordonator proiect, prof. Sfichi Florentina Elena