Sub acest titlu s-a încheiat ultimul proiect din anul aniversar al Asociației Umanitare FAM, creată în 1992, la inițiativa inimosului francez Christian Vivicorsi, la care s-a alăturat în 1996 și președintele Francois Prum al asociației Cooperation Humanitaire din Luxemburg.

Proiectul a fost posibil ca urmare a fondurilor nerambursabile primite din partea Consiliului Județean Suceava și a Cooperation Humanitaire Luxemburg.

Punctul final al proiectului l-a constituit excursia organizată la Paris în perioada 23-26 noiembrie 2017 pentru câștigătorii proiectului, care au putut astfel ”să-și vadă visul cu ochii”:

De la Versailles, pe podul Alexandru al III-lea, la mormântul lui Napoleon - muzeul armelor, slalomul a continuat la turnul Eiffel, la catedrala Sacre Coeur, catedrala Notre Dame, La Sainte Chapelle, muzeul Orsey, cu vaporașul pe Sena la Louvre pentru a o admira pe Gioconda și cu o plimbare pe Champs Elysee, la Arcul de triumf. Călătoria s-a încheiat cu Geoda și la Villette - cetatea știintei și tehnicii.

Alături de frumoasele fotografii realizate, răsfoim și câteva dintre impresiile rămase ca amintire elevilor participanți:

”Această călătorie mi-a deschis orizonturile, m-a responsabilizat, m-a determinat să fiu mai încrezător în forțele proprii. Prin intermediul acesteia mi-am cunoscut mai bine colegii și le-am cunoscut pe doamnele profesoare într-o altă ipostază: una maternă, grijulie și protectoare. Experiența trăită a fost cu totul specială deoarece a fost prima dată când am zburat cu avionul. La început mi-a fost frică, dar avându-le pe doamnele profesoare alături, toate aceste griji au dispărut aproape instant. Iar peisajul ce se putea observa din avion era de vis. ”

”Programul a fost încărcat, dar nu cred că am fi reușit să ajungem la atât de multe obiective dacă nu am fi mers susținut, fără să pierdem timp la boutique-uri. Am văzut câteva dintre monumentele importante ale Parisului și am reușit să ne facem o idee despre ceea ce înseamnă viața acolo. Saint Chapelle a fost unul dintre obiectivele mele preferate datorită vitraliilor mirific colorate ce reușeau să te transpună în altă lume. În concluzie, cred că ieșirile de acest gen le sunt foarte necesare atât copiilor, cât și profesorilor, deoarece îi apropie pe unii de alții și îi învață să comunice între ei în afara orelor de la clasă.”

Coordonator proiect, prof. Mariana Liliana Gheorghian - director Asociația Umanitară FAM