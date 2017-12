Capgemini a inaugurat ieri noul sediu din Suceava

Vineri, 15 Decembrie 2017 (15:32:13)

Capgemini Services Romania a inaugurat ieri noul sediu din Suceava, situat în incinta Iulius Mall, Calea Unirii, nr. 22, etajul 1. Filiala din Suceava are peste 50 de angajați, compania planificând să crească numărul acestora în viitor. “Suntem bucuroși să vedem o dezvoltare atât de rapidă a locației din Suceava în aceste câteva luni de când suntem prezenți aici. Acest lucru a fost posibil datorită colaborării foarte bune pe care am avut-o cu Universitatea Ștefan Cel Mare și instituțiile locale. Intenționăm ca până la jumătatea anului viitor să extindem echipa ajungând până la 160 de angajați. Căutăm specialiști în IT, managementul infrastructurii, asistență clienți și management de proiect. Candidații trebuie să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă sau italiană)”, a declarat Marcin Nowak, directorul Centrelor de Operaţiuni pentru Europa de Est – Servicii de Infrastructură.Sediul din Suceava, situat în incinta Iulius Mall, etajul 1, lângă zona de food court, are o suprafață închiriată de 900 metri pătrați care cuprinde recepția, o zonă de birouri tip open space cu o capacitate de peste 140 de locuri, săli de conferință, bucătărie și zona de relaxare. Capgemini vizează atât profesionişti cu experienţă, cât şi proaspăt absolvenţi. În ambele cazuri, condiţia necesară angajării o reprezintă cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine. Importante sunt şi abilităţile bune de comunicare şi de lucru în echipă şi capacitatea de adaptare la un mediu de lucru dinamic.

