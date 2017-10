Marţi, 3 Octombrie 2017 (13:30:48)

Câştigătorii premiului Nobel pentru Fizică 2017 sunt Rainer Weiss, Barry C. Barish şi Kip. S. Thorne, a anunţat marţi Comitetul Nobel de la Stockholm, informează Mediafax.Premiul Nobel pentru Fizică în acest an a fost acordat savanţilor Rainer Weiss, Barry C. Barish şi Kip. S. Thorne „pentru contribuţii decisive la detectorul LIGO şi pentru observaţiile undelor gravitaţionale”.Ieri (2 octombrie), în cadrul decernării Premiului Nobel pentru Medicină, acesta a... Integral pe Mediafax.ro