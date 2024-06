Candidat la Consiliul Local

Duminică, 2 Iunie 2024 (12:10:22)

Unul dintre viitorii aleși locali care îi vor reprezenta pe suceveni în Consiliul Local este profesorul universitar Florin Boghean, specialist în economie cât și în realizarea de proiecte cu fonduri europene. Acesta s-a implicat recent în politică, alăturându-se echipei liberalului Lucian Harșovschi.

“Am fost și am rămas mereu un adept al ideii că schimbarea începe de la nivel local. În calitate de cadru didactic universitar, am văzut puterea transformării prin educație și implicare comunitară.

Experiența mea la catedră, implicarea în diverse proiecte cu finanțare europeană, relația cu mediul antreprenorial m-a învățat importanța ascultării, comunicării și colaborării. Aceste valori le voi aduce și în serviciul comunității sucevene.

Printre prioritățile mele se numără îmbunătățirea accesului la educație și oportunități de dezvoltare pentru membrii comunității, promovarea dezvoltării durabile și protejarea mediului înconjurător, precum și sprijinirea inițiativelor care aduc comunitatea noastră mai aproape împreună.

Pe Lucian, până să intru în această echipă, îl cunoșteam la fel ca orice alt sucevean, îl vedeam implicat și dornic să facă lucruri, să ajute oamenii, să găsească soluții la orice problemă, iar de când îl cunosc, mi-a confirmat toate cele spuse mai sus. Lucian este primarul de care Suceava are nevoie, are determinarea necesară de a începe un proiect și de a-l duce la bun sfârșit”, precizează universitarul sucevean, Florin Boghean.

Bucuros să îl aibă în echipă, candidatul de primar al Sucevei, Lucian Harșovschi, a declarat:

„Sunt sigur că alături de domnul profesor Boghean vom construi împreună un viitor mai bun pentru Suceava și suceveni. Pe 9 iunie Alegem Viitorul!”.