Datină. Obiceiul de a trece pragul, în ziua nunţii, cu mireasa pe braţe are vreo 2.700 de ani vechime şi vine de la răpirea sabinelor, de către romanii lui Romulus, dornici să-şi întemeieze o familie.

Daune.Dintr-un ziar am decupat un titlu de ştire îngrijorător: „Un francez, obligat de instanţă să plătească daune fostei sale soţii pentru lipsă de sex”. Ce bine că nu mai sunt însurat!... Şi că nu trăiesc în Franţa! (Bogdan Ulmu)

Desăvârşire. Femeile sunt desăvârşite când sărută. Fiindcă, măcar atunci... trebuie să tacă.

Dezgolire. „Dezbracă-mă... Dezbracă-mă... / Da, dar nu imediat, / Nu atât de repede... / Învaţă cum să mă doreşti...” (Julette Greco)

Diavol. 1. Superbă numire a celui ce nu trebuie numit, de țăranii, strămoșii noștri: Ucigă-l toaca! 2. Cum arată diavolul? Uneori atât de bine, încât îl iei de nevastă. 3. Un poet: diavolul nu e nimic altceva decât suma viciilor şi temerilor noastre. 4. “Domnii mei, când eşti la oraş, diavolul vine sub diferite chipuri: un prieten, o carte, o femeie, un duşman. Când eşti în singurătate, vine personal.” (Părintele Ilie Cleopa) 5. Unul din artificiile cele mai eficiente de seducţie ale Diavolului constă în faptul că ne provoacă la luptă. E întocmai ca lupta cu o femeie, se termină până la urmă în pat. (Franz Kafka) 6. Aşteaptă-te la orice, de la oricine! Până şi diavolul a fost cândva înger.

Domnişoară. Femeie (nu neapărat) tânără care nu a atins încă – oficial – împlinirea sexuală. Motiv pentru care nu e indicat să-i spui „doamnă”, adresarea inversă fiind mai acceptabilă social: o doamnă numită „domnişoară” va lua apelativul ca un compliment la aspectul ei fizic tineresc.

Drujbă. O tânăra de 27 de ani din Maryland (SUA) a fost internată la urgenţă pentru că a folosit, împreună cu prietenul ei, o jucărie erotică insolită: a ataşat un penis artificial pe lanţul unei drujbe cu lamă îngustă. Când motounealta a fost pornită, partea tăietoare a spintecat şi a provocat tăieturi adânci în zona pubiană a fetei. A face sex cu o drujbă, iată o experienţă de care nu mai auzisem. În fine, unica legătură logică mi-o oferă dicţionarul rus-român: „drujba” înseamnă „prietenie”. Iar de la prietenie la sex nu-i decât un pas.

Echilibru. S-a demonstrat statistic faptul că în discotecile rurale şansele de a rămâne însărcinată şi de a muri de cuţit sunt aproximativ egale.

Estetică. 1. Nu există femei urâte, indezirabile… Există numai bărbaţi care nu au băut destul… 2. Numai pentru o femeie există, cu adevărat, femei frumoase şi femei urâte. Pentru un bărbat, există femei pe care le doreşte şi femei pe care nu le doreşte.

Fertilitate. Soţul se plânge medicului: – Dom’ doctor, nevastă-mea rămâne însărcinată într-o veselie! – Nu folosiţi metoda calendarului? – Ba da, dar fără efect. - Anticoncepţionale? - I-am dat, da’ tot rămâne! - Ia-ţi prezervative! - Am luat, dar degeaba... Exasperat, doctorul îl sfătuieşte: - Atunci, n-o mai f...e! - Am încercat şi metoda asta, dom’ doctor, da’ tot rămâne…

Gioconda. Misteriosul portret i-a incitat pe mulţi privitori şi specialişti să încerce a-i descifra surâsul. Sunt clasice explicaţii precum graviditatea, paralizia facială ori disimularea unui chip masculin. Între cele mai noi interpretări se numără cea a unui calculator de la Universitatea din Amsterdam: ea este 83% fericită, 9% dezgustată, 6% speriată şi 2% mânioasă. Freud era convins că zâmbetul Giocondei reprezintă obsesia erotică a lui Leonardo faţă de mama lui. Pentru a asigura asocierea pe veşnicie a acesteia cu sexul, imaginea ei a apărut până şi pe un pachet de prezervative.

Himen. Pe piaţa japoneză face furori un nou produs: un himen de plastic pentru mirese în noaptea nunţii. Nu se precizează dacă „proteza” e refolosibilă ori de unică folosinţă.

Indicaţii. „Dacă sexul este ceva atât de natural, cum se face că există atâtea cărţi despre cum să...?” (Bette Midler)

Îmbrăţişare. 1. „De obicei regii, femeile şi lianele îmbrăţişează ceea ce se află lângă ei.” (Pancatantra) 2. Îmbrăţişarea sexuală împărtăşită egal de cei doi actanţi poate fi comparată doar cu alte două trăiri totale: cu muzica şi cu rugăciunea.” (Marc Aureliu, împărat roman) 3. Nu vom şti niciodată câte îmbrăţişări mor odată cu mâinile soldaţilor morţi tineri, din tranşee.

Înşelată. Eterna – şi imposibil de explicat pe cale raţională – dilemă a femeii înşelate ori maladiv geloase: nu înţeleg ce are „ea” şi eu nu am!? E imposibil de explicat, stimate doamne, scuze!

Jumătate. 1. „Într-o căsnicie, bărbatul este jumătatea corectată.” (Klaus Klages) 2. „E adevărat că femeia este jumătatea bărbatului, pentru că un bărbat însurat nu mai este decât jumătate din bărbatul care era.” (Romain Rolland) 3. Asta este o expresie care mie nu mi-a plăcut. Nu e o jumătate a ta, ci un tot al tău; tu eşti tot, ea e tot. Nu există grad de rudenie între soţ şi soţie, pentru că ei sunt una. Dumneavoastră aţi văzut steaua lui David, evreiască: sunt două triunghiuri echilaterale suprapuse. Ea e făcută de David, care era omul lui Dumnezeu, şi ea reprezintă fiinţa omenească, care are calitatea calităţilor în creaţia lui Dumnezeu: chip şi asemănare cu El. Şi de aceea l-a făcut pe om întâi ca un triunghi echilateral, cu baza în sus, pentru că omul e tare în putere, apoi un triunghi echilateral cu baza în jos, care simbolizează femeia. Nu există “jumătatea mea”. E o expresie spusă la un pahar de vin, la o sticlă de vin, pardon!, ca să nu zic la un butoi chiar. (Părintele Arsenie Papacioc) 4. „Fără vorbe, fără dialog între iubiţi, plăcerile iubirii se reduc cu cel puţin jumătate.” (Casanova)

Manole(meşterul). Ana, către Manole: Ce faci? Manole: Un zid. Ce zici, te bagi?

Ipoteze.Gânduri feminine după prima noapte de amor. Dacă bărbatul de azi-noapte nu mă sună până diseară, exista doar două explicații valide: 1. A murit. 2. Nu i-a plăcut dragostea cu mine. Sper, sincer, că a murit, nesimțitul!

Unicate.Fiecare femeie se consideră de neînlocuit. În schimb e sigură în sine că poate lejer să înlocuiască pe oricare alta. Și… poate că au dreptate.

Strigăte.Femeile strigă, țipă în numai două cazuri: Când nu le place ceva. Când le place ceva la nebunie.

Logică(impecabilă!). Maria merge cu autobuzul către casă. Autobuzul este plin ochi. Se gândește: ”Nu vreau să mă înghesui până la aparatul de compostat, mai bine o rog pe doamna din față să îmi composteze biletul. Dar cum să mă adresez, oare? Să o tutuiesc sau să mă adresez cu dumneavoastră? La penultima stație nu a coborât, deci merge până la capătul de linie. Mă uit mai atent la ea, are o sticlă de vin, adică sigur merge la un bărbat. Vinul nu este cel mai ieftin, deci bărbatul arată bine. În satul meu sunt doi bărbați care arată bine: soțul meu și… amantul meu. La amantul meu sigur nu poate merge, deoarece eu mă duc la el, acum. Înseamnă ca ea merge la soțul meu. Soțul meu are două amante: Iuliana și Mihaela. Iuliana este în delegație...” - Mihaela, poți să-mi compostezi și mie acest bilet, te rog? - Da, dar… de unde ne cunoaștem?

Dojană. ”Foaie verde sentiment / M-ai iubit doar un moment, / Doar o clipă, doar o dîră, / Doar o cacadîră! / Geaba sufletu-mi deșiră / Culorile-n curcubeu / Fiindcă eu nu mai sînt eu: / Plămînii nu-mi mai respiră, / Inima nu îmi mai bate / Decît a singurătate, / Rață fără heleșteu, / Bar de fițe fără fițe, / Numai că eu am ambițe / Să tot scriu și scriu mereu, / Ceas cu sute de rotițe / Și rubinuri deplasate / Fix către eternitate!” (Emil Brumaru)