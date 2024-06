Municipiul Suceava

Aprobarea planurilor urbanistice necesare pentru demararea unui amplu proiect imobiliar ultracentral, în municipiul Suceava, au generat momente tensionate, amenințări și chiar scandal în Consiliul Local, pentru prima dată ședința desfășurându-se cu Poliția Locală în sală.

Ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime

Totul a pornit de la punctul 11 de pe ordinea de zi, referitor la aprobarea planului urbanistic zonal și a regulamentului de urbanism pentru construirea unui ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime și funcțiuni mixte, pe strada Vasile Bumbac, în spatele Palatului Administrativ, acolo urmând să fie atât apartamente cât și spații comerciale și de prestări servicii.

Ansamblul propus a fi construit pe un teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, pe care se aflau anterior fostul Hotel Gloria, sediul Arhiepiscopiei Sucevei, cât și un vechi bloc de locuințe, urmează să fie realizat de Niva Development S.R.L., societate controlată de Vasile Armenean, fostul patron al fabricii de înghețată Betty Ice.

Demersurile sale, pornite cu mai bine de șapte ani în urmă, când inițial voia să construiască blocuri turn, cu zece etaje, s-au tot „lovit” de împotrivirea locuitorilor din zonă, care, din motive obiective, care țin de aglomerarea zonei, deranjul provocat de lucrări, dar mai ales de teama că vor fi privați de soare, din cauza dimensiunilor clădirilor, au solicitat reanalizarea proiectului. Pe parcurs, proiectul a suferit numeroase modificări, ajungându-se la varianta actuală, a unei clădiri cu două niveluri de subsol, parter și șase etaje, din care ultimele două retrase.

Conform planurilor, complexul va avea în total 250 de locuri de parcare amenajate, la subsol și la nivelul solului, atât pentru locatari cât și pentru cei care vor veni acolo în calitate de clienți sau angajați ai spațiilor comerciale ce vor apărea (inclusiv restaurante și birouri de firme).

Căile de acces către subsolul ansamblului vor fi asigurate din Aleea Alexandru Ienceanu, iar evacuarea se va realiza spre Aleea Nucului.

Amenințări și lecții de administrație, în loc de solicitări concrete

Nemulțumiți și de varianta actuală a PUZ-ului, care a suferit transformări multe în cei peste șapte ani de când tot este refăcut, câțiva cetățeni din zona Aleea Nucului au venit la ședința de Consiliu Local, solicitând să fie ascultați, cum este și normal.

Chiar de la început au existat tensiuni în această privință, aceștia solicitând și insistând să vorbească toți, deși li s-a explicat că regulamentul permite ca un reprezentant al grupului să expună doleanțele lor, timp de trei minute. Apoi, unul din ei s-a așezat sfidător la masa deliberativului local, alături de consilieri, deși invitații la ședințe au locul lor în sală.

Cum cetățeanul a refuzat să se ridice, în ciuda rugăminților insistente, luându-i peste picior pe consilieri și insultându-i chiar, în mod repetat, președintele de ședință nu a pornit lucrările până când acesta nu a plecat de la masa aleșilor locali.

Ulterior, același cetățean a fost invitat să ia cuvântul în calitate de reprezentant al grupului, la discuțiile pe proiect. Numai că, în loc să expună o serie de nemulțumiri concrete și eventuale propuneri, acesta a ținut, citind de pe laptop, o lecție de administrație publică, în care a inserat o mulțime de amenințări la adresa consilierilor locali, dacă vor vota proiectul respectiv. Fără argumente, cum ar fi fost de așteptat, ci doar cu „atenționări voalate” asupra a ceea ce li se va întâmpla dacă nu resping sau nu se retrage proiectul de pe ordinea de zi.

O situație total anormală, cum nu s-a mai petrecut până acum în deliberativul local sucevean, venită, culmea, din partea unui profesor universitar, Răzvan Viorescu, care a refuzat să spună cine este, dar a fost „deconspirat” de Andrei Neșculescu, candidatul de primar care și-a făcut un obicei din a face live-uri de la ședințele de Consiliu Local.

Un singur locuitor din zonă, care a luat cuvântul, a ridicat cu adevărat o problemă, cea a aglomerării de trafic și a lipsei acute de locuri de parcare în zonă, fiind discutate cu arhitectul constructorului măsurile luate în această privință.

„Organele de urmărire penală vă așteaptă...”

În urma explicațiilor oferite, s-a trecut la procedura de vot, moment în care cetățenii nemulțumiți, în special profesorul universitar, au început să vocifereze, acuzându-i de abuz și de necunoaștere a legilor.

„Organele de urmărire penală vă așteaptă...”, le-a spus Răzvan Viorescu, venit chiar în spatele celor care votau proiectul, momentul declanșând un val de nemulțumire în rândul consilierilor.

„Nu ne mai amenințați!”, ”nu se poate așa ceva...”, „puțină decență...”, au solicitat consilierii, ridicându-se în picioare și cerându-i să îi lase să își desfășoare ședința.

O luare de poziție interesantă a avut consilierul PSD Ioan Dan Cușnir, care, din critic al PUZ-urilor discutate până acum în mandatul său, a votat ostentativ „pentru”, explicând și de ce:

„Nu este normal ca cineva să se simtă amenințat și jignit în timp ce își face treaba. Același lucru a făcut domnul avocat și când a participat la ședința Comisiei Tehnice de Urbanism. I-a enervat pe toți din comisie și i-a făcut să voteze împotriva dumnealui, nu a oamenilor din zonă. Ne-a amenințat pe toți...unde suntem, ca la 56 de ani să vină cineva să mă amenințe? Aprobarea acestui PUZ e un subiect delicat, pe de o parte crește valoarea zonei, dar sunt și elemente discutabile. Dar e singurul investitor care face 190 de locuri de parcare subterane și asta nu spune nimeni...Am studiat foarte mult proiectul, realizarea sa crește valoarea întregii zone. Problema parcărilor din zonă poate fi abordată și din alte perspective. Dar nu mă poate nimeni face să votez sub amenințare...Nu am votat multe PUZ-uri până acum, dar acum voi vota pentru, tocmai pentru că am fost amenințat în mod repetat”.

Proiectul a fost votat cu 15 voturi pentru, trei abțineri și două voturi contra, iar cum situația părea să degenereze, în sală a fost solicitată prezența Poliției Locale, care a stat până la finalul discuțiilor – o altă premieră la ședințele de CL Suceava.