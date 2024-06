Duminică, 2 Iunie 2024 (15:12:15)

Sute de copii, părinți, profesori au participat sâmbătă, 1 Iunie, de Ziua Internațională a Copilului, la acțiunile organizate la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, în cadrul proiectului „Copiii și inima Bisericii”, ediția a II-a.

După ce la primele ore ale dimineții de sâmbătă au fost scoase în procesiune moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și au fost depuse, spre închinare, în baldachinul amenajat în incinta mănăstirii, a urmat „Liturghia copiilor”, oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Curtea mănăstirii a fost aproape plină de copii, de tineri, de studenți, de părinți, bunici, dascăli, profesori etc. care au dorit „să aducă doxologie pentru toate binecuvântările copilăriei”.

Baldachinul a fost împodobit cu flori multicolore, se simțea miros de tămâie, era tăcere, acea tăcere din care izvorăște liniștea ce duce la rugăciune. Din când în când se auzeau clopotele și din altarul din curtea mănăstirii glasul copiilor de la strană. Credincioșii aflați sâmbătă în curtea mănăstirii, oameni de toate vârstele, au dat „Slavă lui Dumnezeu pentru toate” și i-au mulțumit Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, care este sărbătorit în fiecare an pe data de 2 iunie.

Această zi amintește și despre minunea pe care a săvârșit-o Sfântul în anul 1622, când Suceava era amenințată de invazia tătarilor. Atunci, preoții au vrut să mute racla în Cetatea Sucevei pentru a fi în siguranță, „dar neputând să o ridice au înțeles că Sfântul nu voia să plece și că el va săvârși o minune spre a salva orașul. Așa s-a și întâmplat, căci s-a pornit o ploaie atât de aprigă, încât i-a silit pe tătari să renunțe la asediul lor”.

· Premiere

În Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava a avut loc, după „Liturghia copiilor”, acțiunea Panelul olimpicilor - „Cerurile-n cărți, la îndemână”, unde s-au reunit 136 de copii și tineri suceveni care s-au remarcat la olimpiadele și concursurile din Calendarul competițiilor școlare organizate de Ministerul Educației, respectiv Olimpiada Națională de Religie și Olimpiada Națională Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” (limba și literatura română – religie).

Prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie, organizatorul principal al acțiunii, a spus că au fost premiate „păstrarea, cunoașterea, trăirea și promovarea adevărului de credință; asumarea și susținerea propriei identități duhovnicești, sensibilitatea față de literatura sacră; performanța, perseverența și consecvența în mărturisirea și trăirea adevărului de credință și a valorilor culturale și spirituale”.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, le-a înmânat copiilor și tinerilor premii, mențiuni și distincții, însoțite de cărți, icoane și dulciuri, iar profesorilor coordonatori Premiul Special „Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei” și cărți.

A fost acordat, de asemenea, Ordinul „Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta” al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, celor 13 elevi care au obținut în acest an școlar Premiul I, Premiul II sau Mențiuni la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Religie, Cultul Ortodox, respectiv la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Religie, seminarii și licee teologice ortodoxe, profesorilor lor coordonatori și profesorilor însoțitori ai loturilor olimpice. Premianții din acest an: Maria Bruja, din clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Premiul I și Diploma și medalia comemorativă a anului 2024, coord. prof. Daniela-Elena Gafiuc-Lehaci; Maria Molea, din clasa a XII-a, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Premiul I și Diploma și medalia comemorativă a anului 2024, coord. prof. Miriam Leon-Postolache; Andreea-Iustina Podaru, din clasa a V-a, de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Premiul II și Diploma și medalia comemorativă a anului 2024, coord. prof. Irina Buta; Teodora Sava, din clasa a IX-a, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Premiul II și Diploma și medalia comemorativă a anului 2024, coord. prof. Miriam Leon-Postolache; Matei Sava, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Premiul II și Diploma și medalia comemorativă a anului 2024, coord. prof. Miriam Leon-Postolache; Maria-Sofia Niță, din clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Mențiune, coord. prof. Irina Buta; Nicolaie Prigoreanu, din clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Mențiune, coord. prof. Irina Buta; Sabina Mirăuță, din clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți, Mențiune, coord. prof. Maria Cusaci; Sofia Halip, din clasa a X-a, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Mențiune, prof. Miriam Leon-Postolache; Iustin Andrioaia, din clasa a IX-a, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Mențiune, coord. pr. prof. dr. Adrian Duțuc; Mihai Olariu, din clasa a X-a, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Mențiune, coord. arhid. prof. dr Bogdan-Mihai Hrișcă; Iustin Bruja, din clasa a XI-a, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Mențiune, coord. pr. prof. dr. Ioan Paul Valenciuc; Vladislav Laurențiu Haiura, din clasa a XII-a, de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Mențiune, coord. pr. prof. dr. Tudorel Neculau. Coordonatorii de loturi: prof. Vera-Elena Bîndiul, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți; prof. Mirela Havîrneanu, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc; prof. Lavinia-Mihaela Andoni, Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava.

Proiectul „Copiii și inima Bisericii”, ediția a II-a, se bucură de susținerea și contribuția Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectoarele Educațional-Teologic și Media și comunicare.