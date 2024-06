Revederea cu psihopata

Până luni, când îmi vine din nou rândul la scris această rubrică pentru ziarul de marți, vom ști deja de ceva vreme cum se numește nouacampioană a Europei și, dacă va fi cazul, am să scriu și eu câte ceva din postura de fan fără frontiere, de vreo 65 de ani încoace, al celei care își va fi proțăpit în vitrină cel de al 15-lea trofeu continental suprem. Acum însă vreau să vă comunic câteva impresii de la turneul de tenis de la Roland Garros, unde din nou Begu și Bogdan joacă bine și au depășit deja turul al doilea, unde Sorana din nou a jucat prost, pierzând din primul tur, și unde am văzut un meci absolut năucitor, între Swiatek și Osaka. Pe Osaka n-am mai văzut-o de multă vreme, dar am rămas pe creier cu întâmplarea aia nebună când, parcă în 2021, a clacat psihic tocmai când era pe locul 1 în lume. Poveștile de atunci le-am uitat în mare măsură, dar ieri, în timp ce o domina clar pe Swiatek, le-am recitit. Se făcuse deja 1-1 la seturi, după un set doi câștigat de Osaka cu 6-1(!), 5-2 și minge de meci, tot în favoarea lui Noemi Osaka. Ce psihoze? Ce gânduri suicidale? Ce complexe și ce timiditate maladivă? Juca senzațional și făcea ce voia cu numărul 1 mondial, Iga Swiatek, când... Când, ratând mingea de meci, parcă i-a căzut tribuna-n cap! N-a mai fost în stare de nimic, finalmente pierzând un meci pecare îl dominase net. Concluzia e că n-avem voie să le mai acuzăm vreodată pe ale noastre de ceva deranj mintal, atât timp cât pe lume există și Noemi Osaka, căreia îi doresc sănătate! Am uitat ceva? Da, desigur: HALA MADRID! Cupa numărul 15 așteaptă să se instaleze pe Bernabeu!