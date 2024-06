Duminică, 2 Iunie 2024 (15:56:10)

Gala decernării premiilor Festivalului Internațional Video ART pentru tineret, ediția 2024, a avut loc sâmbătă seara și s-a desfășurat în spațiul generos al Auditoriumului „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Evenimentul a adunat laolaltă tinerii concurenți ai festivalului sucevean, cât și un public numeros pasionat de cineamatorism. Profesorul Viorel Ieremie, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, președintele Clubului Video ART, Suceava, membru în Comitetul Executiv al Uniunii Internaționale de Cinema și coordonatorul Festivalului Internațional Video ART pentru tineret, ne-a spus că această ediție a reprezentat o adevărată provocare pentru juriu, pentru că nivelul calitativ al filmelor trimise, cât și cele realizate de participanți în cadrul Probei de film, a fost foarte apropiat. A fost motivul esențial pentru care Gala a început cu o întârziere de aproape 30 de minute. Momentele artistice oferite de elevii Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava au reușit totuși să compenseze sincopa datorată jurizării furtunoase.

Proba de film de anul acesta a avut o temă inedită, organizatorii și juriul propunând ca temă de concurs realizarea unui scurtmetraj cu tema „Suceava - între ieri și azi”, context în care au trebuit să se deplaseze către o serie de repere fundamentale ale identității sucevene: Cetatea de Scaun, Hanul Domnesc, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul Național al Bucovinei, bisericile Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Mănăstirea Zamca, Mănăstirea Mirăuți, Biserica Catolică, dar și câteva repere din afara orașlui, Mănăstirea Hagigadar și Mănăstirea Pătrăuți.

„Imaginația debordantă, un scenariu de multe ori inedit, imagini sugestive și de o calitate ireproșabilă, concurenți deveniți instantaneu actori au fost <ingredientele> puse în valoare în cadrul filmelor din cadrul acestei probe, pe care juriul a trebuit să le evalueze”, ne-a explicat profesorul Viorel Ieremie.

Componența juriului a fost următoarea: Radu Olăreanu, prof. univ. dr. de la Universitatea de Arte din Tg. Mureș - președintele juriului, Ion Grigoraș, lector, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, București - membru, Relu Tabără, director de imagine TVR Iași - membru. Lor li s-au adăugat ca membri de onoare Dumitru Alexe - Studiul de transmisii de televiziune „Studio Video ART”, București, și Emil Mateiaș, Asociația Națională a Cinecluburilor din România.

· Câștigătorii ediției 2024

În urma deliberării, rezultatele acestei ediții au fost următoarele: Premiul I: „Portretul Artistului în Tinerețe”, Ichim Otilia și Beraru David Gabriel, Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava; Premiul II: „Viața Inspiră Artă”, Baciu Cătălin Andrei și Ghețău Luca Andrei, Colegiul Tehnic Media București; Premiul III: „OUIJA BAC”, Vișan Amalia Ioana și Trofin Bianca Dumitrița, Palatul Copiilor Bacău; Mențiune: „HOW DO YOU FEEL!”, Buhă Ștefan, CN „Petru Rareș” Suceava; Mențiune: „THE KEY”, Vlădean Raul Mihail și Juravle George Eduard, CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Premiul I: “MOVE”, Curic Simina și Colbea Sebastian Matei, CN “Petru Rareș” Suceava; Premiul II: „FADING SHADOWS THE JOURNEY OF TWO LONELY HEARTS”, Gudor Eszter și Kerkes Sofia, CN „Bethleen Gabor” Aiud; Premiul III: „ZBURĂTORUL”, Oanea Măriuța și Ungurean Elena, CN „Spiru Haret” Suceava; Mențiune: „DROGURILE POT FI ORIUNDE”, Petriu Tudor și Pal Șerban Matei, Palatul Copiilor Cluj; Mențiunea: „Libertatea Cenzurii și Cenzura Libertății”, Asiminei Amelia și Ciornei Emanuela, CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți; Secțiunea Studenți: Premiul I: “FOTOGRAFUL”, Nicolae Zelinschi și Cătălin Ipati, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava; Premiul II: “FLOARE RARĂ”, Maraciuc Miriam Petra și Popovici Miriam Teodora, USV; Premiul III: „Educatoarea, sufletul unei grădinițe și a unei comunități”, Iancu Dalia Andreea și Popa Teodora, Universitatea “1 Decembrie” Alba Iulia; Secțiunea Internațională: Premiul I: „A VIDA DE TODA GENTE”, Francisco Magalhaes, Portugalia; Premiul II: „A FAIRY TALE ABOUT PRINCESS ALECOPJA”, Polonia; Premiul III: „Mama's Boy”, Frida Stenberg, Suedia; Marele Premiu: „KARYNA”, Tuluș David și Pop Curșeu Ecaterina, Palatul Copiilor Cluj; Medalia Uniunii Internaționale de Cinema: „THE LIGHTS OF WATERS”, Aioanei Costin Răzvan Laurențiu și Duljanschi Florentina Gabriela, Colegiul Tehnic Media București.

„La reușita acestui festival și-au adus contribuția partenerii noștri tradiționali, Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava, Centrul Cultural Bucovina, proiectul fiind finanțat de Consiliul Județean Suceava. Tuturor le mulțumim pe această cale”, a mai transmis prof. Viorel Ieremie, coordonatorul festivalului internaţional.