Duminică, 2 iunie

Sâmbătă, 1 Iunie 2024 (11:45:29)

Un cadou inedit pentru toți copiii, de Ziua Internațională a Copilului, dar și pentru adulți, la Salina Cacica. Evenimentul se numește „Sport și Sănătate la Salina Cacica” și va avea loc duminică, 2 iunie 2024. Clinica de Recuperare Alexandru organizează duminică, la Salina Cacica, ședințe gratuite, din oră în oră, de gimnastică respiratorie, pentru adulți și copii, ședințe gratuite de masaj cervical, jocuri cu baloane, mingi, brățări fluorescente, toate cu scop curativ și benefic sănătății. Organizatorii au explicat că „salinoterapia este un tip de terapie ce implică petrecerea timpului în salină, iar la Salina Cacica este un mediu excelent în care copiii pot să se joace, să se distreze și să facă tot felul de activități în timp ce căile respiratorii beneficiază de un tratament extraordinar complet natural. Copiii, în salină inhalează aerosoli salini care tratează afecțiunile sistemului respirator, previn apariția acestora și întăresc sistemul imunitar. Sarea acționează întocmai unui dezinfectant datorită proprietăților pe care le are, așadar nu permite dezvoltarea microbilor în organism. Copiii prezintă o sensibilitate ridicată, motiv pentru care în fiecare sezon au parte de cel puțin o răceală sau chiar și de alte afecțiuni respiratorii – uneori complicate. Datorită faptului că ei sunt mult mai receptivi la factorii externi, salinoterapia produce efecte pozitive imediat, căile lor respiratorii fiind eliberate și dezinfectate chiar în timp ce se află în salină. Care sunt efectele salinoterapiei la copii? În primul rând, salinoterapia îi va ajuta pe copii să se simtă mult mai relaxați și mai liniștiți, aerosolii având inclusiv acest efect de calmare. În afara faptului că tratează afecțiunile respiratorii, sarea la o anumită temperatură are proprietăți reconfortante, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Aerosolii acționează rapid, iar când sunt inhalați aceștia se depun pe tractul respirator superior și inferior și conduc la eliminarea toxinelor existente acolo. Acest lucru este benefic pentru sistemul respirator deoarece îl curăță imediat, motiv pentru care o să observi că celui mic îi curge nasul în acest timp. Pe scurt, dacă te confrunți cu o răceală care îl indispune de ceva vreme pe copilul tău sau dacă afecțiunile respiratorii sunt prezente constant, salinoterapia este o soluție care nu numai că rezolvă în scurt timp problemele, dar contribuie decisiv la întărirea sistemului imunitar și, implicit, la prevenție. Salinoterapia are următoarele avantaje importante pentru copii: -combate simptomele neplăcute cauzate de afecțiunile respiratorii -elimină senzația de nas înfundat - inmoaie și elimină mucusul in exces din plămâni -ameliorează tusea -vindecă tusea permanentă -reduce disconfortul și durerile cauzate de sinuzite și amigdalite -înlocuiește tratamentul medicamentos (parțial – în unele cazuri) -ajută la relaxare -generează un somn mult mai liniștit -întărește sistemul imunitar, prevenind astfel îmbolnăvirile când copilul este expus la viruși și bacterii în comunitate -crește rezistența în fața bolilor de sezon (gripă, răceală etc.) -oferă un sprijin important amigdalelor și polipilor, sarea având proprietăți antiinflamatorii”. Pentru mai multe informații: telefon: 0741 175 550.