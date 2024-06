Duminică, 2 Iunie 2024 (17:04:03)

Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și candidatul la funcția de primar al municipiului Rădăuți, Traian Andronachi, au fost duminică în piața auto din oraș. „Am întâlnit sute de oameni, am stat de vorbă, ne-am strâns mâinile, am făcut fotografii, le-am împărțit pliante cu planul de dezvoltare a județului, cu proiectele lui Traian pentru Rădăuți și, în unele cazuri, am discutat probleme punctuale. Toate discuțiile au subliniat dorința reală pentru o schimbare. Reacțiile oamenilor au fost clare: au încredere în mine, în Traian și în viziunea noastră. Cu doar 7 zile rămase până la alegeri, suntem determinați să aducem schimbarea de care Rădăuțiul și județul Suceava au nevoie. 9 iunie se apropie, iar împreună putem transforma această zi într-o victorie pentru Rădăuți și pentru județul Suceava”, a transmis Gheorghe Șoldan, printr-un comunicat de presă.