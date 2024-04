Luni, 15 Aprilie 2024 (11:52:22)

O nouă surpriză înaintea alegerilor locale – unul dintre consilierii locali cu renume din tabăra social-democraților a trecut în cea a liberalilor și îl susține pe Lucian Harșovschi pentru funcția de primar al Sucevei.

“Mă alătur echipei PNL Suceava, întrucât cred în Lucian Harșovschi și îl susțin pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Am venit de dragul lui, am avut o colaborare foarte bună cu el”, a spus Valerică Gherasim, director adjunct al Clubului Sportiv Municipal Suceava.

Valerică Gherasim este profesor și antrenor emerit de lupte greco-romane, activând în CSM Suceava din 1974, dar are și experiență administrativă, fiind consilier local al municipiului Suceava.

Ca antrenor, Valerică Gherasim a obţinut peste 400 de medalii şi a format şi promovat sportivi care au ajuns campioni naţionali şi care au participat şi obţinut medalii la campionatele europene şi mondiale.

Ca sportiv, Valerică Gherasim a obţinut locul III pe ţară la individual şi locul II cu echipa, iar în mai multe rânduri a fost printre primii şase luptători din România.



Ca membru al echipei PNL, Valerică Gherasim va avea un cuvânt important de spus în motivarea sportivilor începători, avansaţi şi de performanţă, dar și în promovarea tuturor sporturilor, în rândul tuturor sucevenilor, de la mic la mare.

„Bine ai venit în echipă, Vali! Suceava întinerește! Și nu vorbim de vârstă, ci de atitudine”, i-a transmis Lucian Harșovschi, care candidează la funcția de primar al Sucevei la alegerile din 9 iunie.