Avarie

O conductă de canalizare aflată la o adâncime de aproximativ 5 metri în zona intersecției bulevardului 1 Mai cu strada Universității, lângă Primăria Suceava, s-a rupt și a provocat, sâmbătă seara, surparea unei porțiuni de asfalt. Atât primarul Ion Lungu, cât și viceprimarul Lucian Harșovschi au acuzat conducerea ACET de reacție întârziată la semnalarea problemei, Harșovschi solicitând de la fața locului și demisia șefilor de la compania de apă și canalizare, dacă nu rezolvă avaria în cursul zilei de duminică.

„S-a găsit o conductă de canalizare ruptă în două de la greutatea asfaltului, probabil de la tasarea în timp care s-a produs. Încercăm să remediem cât mai repede această avarie, eu sper ca oamenii care lucrează aici să rezolve astăzi (n.r. duminică) această problemă, astfel încât în cursul zilei de luni să aducem terenul la starea inițială și să nu mai fie probleme cu traficul în zonă”, a afirmat Lungu.

Sâmbătă seara, primarul a declarat că a semnalat încă de vineri situația conducerii ACET SA, dar nu s-a intervenit la timp. „Am rugat ACET încă de aseară să intervină, dar din păcate așa percutează ACET. Au spus inițial că e o infiltrare de apă, n-au reușit s-o descopere, apoi au tras concluzia că e un canal colector înfundat”, a spus Lungu.

Acesta a mai afirmat că înțelege că ACET nu are oameni suficienți, dar nu este admisibil să se ajungă la astfel de situații. „Nici eu nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă, că suntem nevoiți să ne certăm, să îi amendăm, dar altfel nu se poate”, a mai spus Ion Lungu.

„În cazul în care până mâine seară nu se va rezolva problema, voi solicita public demisia conducerii ACET pentru neimplicare”

Viceprimarul Lucian Harșovschi a fost la fața locului atât sâmbătă noaptea, cât și duminică dimineață. El a afirmat că ceea ce reproșează conducerii ACET nu este apariția unei avarii, ci faptul că problema le-a fost adusă la cunoștință încă de vineri seara și nu s-a intervenit.

„Cei care nu au intervenit vor plăti. Am semnalat problema personal vineri seară și nu s-a intervenit până astăzi (n.r. sâmbătă), în condițiile în care responsabilii ACET au fost, s-au uitat și au plecat. Avariile sunt normale, acestea pot să apară oricând, pe neașteptate, dar modul de intervenție trebuie să fie prompt și o puteau face încă de aseară, întrucât valorile de trafic erau reduse și puteau facilita intervenția. Timp de 24 de ore nu s-a făcut nimic. Am discutat telefonic cu toată conducerea ACET și am solicitat o intervenție fermă și eficientă. Abia astăzi, după ce asfaltul s-a umflat în mai multe zone și a apărut o gaură destul de mare în asfalt, s-au gândit să trimită echipele. În cazul în care, până mâine seară, nu se va rezolva problema, la 48 de ore de la semnalarea acesteia, voi solicita public demisia conducerii ACET pentru neimplicare”, a declarat viceprimarul Harșovschi.

Acesta a evidențiat că „de nenumărate ori” a semnalat operatorului de apă și canalizare că gurile de scurgere sunt înfundate, atât pe axul principal, asfaltat total, cât și pe alte străzi unde nu s-a intervenit de mult timp. „ACET a fost nepăsător și nu și-a făcut datoria”, consideră Lucian Harșovschi.

Echipele ACET au muncit toată noaptea de sâmbătă spre duminică, au identificat locul avariei și au lucrat pentru remediere. Duminică dimineață, viceprimarul Harșovschi a mers din nou să discute cu muncitorii. „După ce am stat de vorbă cu ei, așa cum e normal, le-am oferit câte o cafea, pentru că au lucrat toată noaptea. E adâncime mare și este o problemă destul de complexă. Soluțiile trebuie să vină de la specialiștii ACET și trebuie să rezolve cât mai rapid”, a mai spus viceprimarul Lucian Harșovschi.

Pe durata intervenției la conducta de canalizare ruptă circulația rutieră pe tronsonul bulevardului 1 Mai dintre Primăria Suceava și Direcția Silvică s-a circulat pe câte o singură bandă.

Primarul Ion Lungu a precizat că din perspectiva administrației locale s-a făcut „tot ce a fost posibil”, prin atragerea de aproape 100 de milioane de euro finanțări europene, pentru a se asigura un serviciu public de alimentare cu apă și canalizare de calitate, dar nu toate conductele au fost schimbate pentru că au fost proiecte europene care prevăd doar extinderea conductelor de apă și canalizare, așa cum s-a procedat în cartierul Burdujeni-Sat, în cartierul Ițcani, și mai puțin a magistralelor, care au o anumită vechime. „O să trebuiască, împreună cu operatorul județean ACET, să facem o strategie în oraș, ca acolo unde sunt puncte vulnerabile, cum este și acesta de aici, să luăm măsuri să înlocuim o parte din conductele vechi de canalizare și apă”, a mai declarat primarul de Suceava, Ion Lungu.

După remedierea avariei, echipele primăriei sunt pregătite pentru a asfalta imediat, având în vedere că bulevardul 1 Mai este cea mai circulată arteră rutieră din municipiul Suceava.