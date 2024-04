La vârsta de 84 de ani

Poetul Ion Beldeanu, cel mai longeviv președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni, a plecat la Ceruri, în dimineața zilei de 13 aprilie 2024, la vârsta de 84 de ani. Ion Beldeanu a fost mulți ani redactor-șef al revistei „Bucovina literară", nume de referință al culturii din Țara Fagilor.

S-a născut pe 22 august 1939, în localitatea Zamostea, Suceava. A fondat în anul 1981, alături de alți colegi, Cenaclul Suceava al Uniunii Scriitorilor şi a realizat publicaţia „Pagini bucovinene”, supliment al revistei „Convorbiri literare". A fost secretar și preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni și a fost redactor-şef al revistei „Bucovina literară".

Imediat după aflarea veștii că, după o lungă suferință, poetul Ion Beldeanu a murit, mulți oameni care l-au cunoscut și apreciat au transmis mesaje de condoleanțe familiei. Președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, a transmit următorul mesaj: „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”. De asemenea, scriitorul Constantin Arcu a postat acest mesaj: „Un poet adevărat și un om deosebit! Am lucrat împreună ani în șir la revista <Bucovina literară>, am fost în relații apropiate, au existat și mici neînțelegeri, însă am reușit să trecem peste toate. Regret că n-am apucat să facem o călătorie în Albania, cum plănuisem cu ani în urmă împreună cu Ion Cozmei (alt poet plecat la ceruri - R.I.P.). Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Înmormântarea scriitorului Ion Beldeanu va avea loc marți, 16 aprilie, începând cu ora 12.00, la cimitirul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Suceava (în spatele Colegiului Tehnic "Petru Mușat").

Conform datelor furnizate de Uniunea Scriitorilor – Filiala Iași: Ion Beldeanu a debutat în „Caiet de Poezie”, Ed. Eminescu, 1973 (în urma Concursului de debut al Ed. Eminescu), București.

A publicat 19 cărți de poezie, proză și publicistică, între care:

– „Armura solară” (versuri), Ed. Eminescu, 1984;

– „Lecția de melancolie (poezie), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1987;

– „Iarba iubirii” (publicistică), Ed. Junimea, Iași, 1989;

– „Proba mea de viață” (poezie), Ed. Omnia, Iași, 1995;

– „Bucovina care ne doare” (publicistică), 3 volume, apărute în anii 1996 – 2002 – 2007;

– „Ceaiul de după execuție” (poezie), Ed. Augusta, Timișoara, 1995;

– „Glontele de cucută” (proză), Ed. Augusta, Timișoara, 2001;

– „Starea de vid” (poezie), Ed. Lidana, Suceava, 2005;

– „Indiferenta textului”, (poezie), Ed. Augusta, Timișoara, 2005;

– „Chiar dacă” (poezie), Ed. Augusta, Timișoara, 2008.

Premii importante:

– Premiul „Eminescu” pentru poezie, al Ministerului Culturii din România (Putna, 1995);

– Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași (pe anul 1996), pentru trilogia „Bucovina care ne doare”;

– Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași (pe anul 2002), pentru volumul de versuri „Realitatea are chipul tău”;

– Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (Chișinău, 2002);

– Premiul Revistei „Convorbiri Literare” (Iași, 1999);

– Premiul pentru Poezie „George Bacovia” (pe anul 2001) al Revistei „Ateneu” (Bacău);

– Premiul de Excelență al Reuniunii Scriitorilor Românilor din Cernăuți (2000);

– Premiul de Excelență al Fundației Culturale a Bucovinei, la împlinirea vârstei de 70 ani (Suceava, 2009).

S-a ocupat de editarea volumelor:

– „Structura lacrimei” (versuri), Constantin Ștefuriuc, Ed. Geea, Botoșani, 1997;

– „Pădurea de dincolo” (proză), George Sidorovici, Ed. Lidana, Suceava, 2006;

– „Autografe pentru Bucovina Literară”, Ed. Mușatinii, 2009.

Premii, distincții:

– Distins cu Ordinul „Meritul Cultural” al Președintelui României, în grad de Cavaler (București, 2004).

– Distins cu Medalia „Mihai Eminescu”, conferită prin Decret al Președintelui Republicii Moldova, la împlinirea a 160 de ani de la nașterea Poetului (Chișinău, ianuarie 2010).

Apartenența la organizații profesionale, altele:

Membru al Uniunii Scriitorilor din România,

Președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni,

Redactor-șef al Revistei „Bucovina Literară”.

Volume:

”Destine din Nord”, volum realizat în colaborare cu Alexei Rudeanu, Iaşi, 1974

”Mirele pâinii”, Bucureşti, 1976

”Albastru de Bucovina”, Bucureşti, 1979

”Bună seara, frumoasă poveste”, Iaşi, 1981

”Armura solară”, Bucureşti, 1983

”După-amiaza unei amintiri”, Iaşi, 1985

”Lecţia de melancolie”, Cluj-Napoca, 1987

”Iarba iubirii”, Iaşi, 1989

”Seminţe eterne”, Bucureşti, 1990

”Proba mea de viaţă”, Iaşi, 1995

”Bucovina care ne doare”, I-II, Iaşi, 1996-2002

”O dimineaţă pentru fiecare”, Suceava, 1998

”Ceaiul de după execuţie”, Timişoara, 1999

”Glontele de cucută”, Timişoara, 2001

”Realitatea are chipul tău”, Cluj-Napoca, 2002