Emoții pozitive

Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, Traian Andronachi, a avut un discurs electrizant la conferința de lansare a candidaților din întreg județul Suceava, eveniment care s-a derulat vineri după-amiază și la care au participat circa 2.000 de delegați.

”Domnule prim-ministru, am observat emoțiile, bucuria și satisfacția cu care oamenii care formează această echipă vă sunt alături, așa cum și dumneavoastră le sunteți alături. Mă înclin și cu prețuire în fața dumneavoastră, stimați colegi, cu tot ceea ce am mai bun în suflet și vă spun cu toată încrederea că facem parte din echipa care va câștiga toate rândurile de alegeri care se organizează în acest an.

Este evident că vom face Suceava bine, și mă refer la tot județul, și este la fel de evident că drumul cel bun pe care îl folosesc alții nu e drumul cel bun. Ceea ce am simțit aici, în fața dumneavoastră, este că da, se poate.

Despre dezvoltare, domnule premier, cifrele o arată, pentru că știm cu toții că alegerile se câștigă cu voturi, iar voturile sunt aduse de emoții. Fără nici un fel de frică vă asigur că vom câștiga, pentru că emoțiile pe care le-ați creat duc la acest val al schimbării.

Vă urez mult succes, domnule viitor președinte al României”, a spus Traian Andronachi de pe scenă.

Candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți i-a felicitat pe premierul Marcel Ciolacu și pe președintele organizației județene a PSD Suceava, Ioan Stan, și pentru o altă alegere.

”Singurul candidat de sex frumos pe care Suceava l-a avut vreodată la alegerile europarlamentare este președintele OFSD Suceava, Larisa Blanari. Ea a reușit într-un termen extrem de scurt să mobilizeze o armată de femei în slujba intereselor partidului, partid care se află în slujba intereselor oamenilor, și de aceea trebuie aplaudată”, a mai transmis Traian Andronachi.