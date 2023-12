Joi, 14 Decembrie 2023 (10:19:22)

Emoție, culoare, visuri, dorințe, speranțe, ambiție, toate se regăsesc în desenele pe care le-au realizat elevii suceveni care au participat anul acesta laConcursul internațional „Afișe pentru pace”, organizat de Lions Clubs International, competiție care anul acesta a avut ca temă: „Îndrăznește să visezi”. Elevii și-au exprimatviziunile lor despre pace și au arătat cum pot inspira lumea prin artă și creativitate.

Cele mai bune lucrări ale elevilor cu vârste între 11 și 13 ani, după cum cere regulamentul, au fost expuse miercuri, 13 decembrie 2023, la Muzeul de Istorie, etajul II. Vernisajul expoziției a fost organizat de Clubul Lions Suceava, care a premiat elevii suceveni participanți cu cele mai bune lucrări la Concursul internațional „Afișe pentru pace”, dar și pe profesorii lor coordonatori.

Cel mai valoros desen a fost realizat de David Muntean, care a obținut cel mai mare punctaj pe plan local, primind din partea juriului Marele Premiu. Lucrarea sa a fost trimisă la nivel național, unde a ocupat locul al III-lea.

În deschiderea evenimentului, a luat cuvântul dr. Daniela Neagu, președintele Lions Club Suceava, care a transmis un cuvânt de bun venit tuturor participanților, membri ai Clubului Lions Suceava, elevi, profesori, colaboratori. Coordonatoarea proiectului artistic, dr. Georgeta Martiniuc, membră a clubului, și-a exprimat bucuria continuității acestui concurs și pe plan local, prin participarea elevilor talentați, „mici artiști”, care impresionează la fiecare ediție prin originalitate și calităţi artistice deosebite. „În grupul Lions, toată lumea participă, coordonează, se implică, se bucură și apreciază ceea ce fac copiii suceveni de atâția ani de zile pentru acest concurs. Ne impresionați și voi, și profesorii care vă ajută, vă îndrumă. Participarea din acest an a fost mai stingheră, având în vedere și evenimentele care se petrec pe plan mondial, dar suntem fericiți că voi continuați să visați și noi vă sprijinim în acest sens. Le mulțumim profesorilor voștri pentru că v-au ajutat să visați, să zburați și să sperați într-o lume mai bună și mai frumoasă”, a spus dr. Georgeta Martiniuc.

· „Toate desenele copiilor sunt un mesaj pe care noi îl trimitem lumii: vrem o lume fără războaie, vrem pace”

Mereu implicată în proiecte comunitare, culturale, artistice, dr. Cristina David, membră a Clubului Lions Suceava, a povestit celor prezenți că încă de la început i-a plăcut ideea concursului, pentru că le dă șansa unor copii să își exprime gândurile lor pentru pace. „Noi, toți, trebuie să conștientizăm că aportul lor, al copiilor, gândul lor despre pace este important. Este important să-și exprime mesajul lor, să spună că își doresc o lume cu pace, fără războaie. Cu toții ne dorim o lume în care copiii să nu mai fie uciși (făcând referire la războiul din Ucraina și cel din Fâșia Gaza), să nu mai fie copii chinuiți, care să nu aibă posibilități să meargă la școală, să nu beneficieze de asistență medicală. Toate desenele copiilor sunt un mesaj pe care noi îl trimitem lumii: vrem o lume fără războaie, vrem pace. Iar anul acesta, tema este <Îndrăznește să visezi>, o temă foarte frumoasă. Într-o lume zbuciumată, noi îndrăznim să visăm, ne dorim un cer senin și pace, copiii să crească sănătoși și plini de energie bună, energie pe care s-o dăruim lumii”, a spus dr. Cristina David, care a reamintit faptul că „Afișe pentru pace” are zeci de ani de desfășurare. Are etape locale, etapă națională și, apoi, o singură lucrare, un singur afiș din fiecare țară se trimite în America. Acolo este un juriu internațional care alege cele mai bune lucrări. Suceava a avut de mai multe ori locul I pe țară, dar a avut și două mențiuni la nivel internațional. „Vă mulțumim, dragi copii, pentru că v-ați pus pe hârtie gândurile voastre pentru pace și vă încurajăm pe voi și pe colegii voștri să continuați să pictați și să participați și în anii următori la această competiție”, a completat dr. David. Nu a lipsit de la această ediție a concursului artista plastică Lucia Pușcașu, care colaborează foarte bine cu Clubul Lions Suceava și care a sprijinit necondiționat, voluntar, această competiție încă din anul 2001. „Îmi face plăcere să lucrez cu Clubul Lions, prima manifestare a fost în anul 2001, și de atunci lucrăm împreună și suntem și prieteni. Vreau să felicit clubul pentru această perseverență și să-i felicit pe colegii mei de la Colegiul de Artă, care în orice condiții, mai bune sau mai rele, nu au uitat că actul creației, indiferent de temă, trebuie să-i preocupe, și la rândul lor să predea ștafeta elevilor lor. Felicit toți copiii care au expus și îi îndemn să le spună și colegilor să lucreze pentru anii care vin, să avem din ce în ce mai mulți participanți”, a fost mesajul Luciei Pușcașu. Artista a fost încântată de tema concursului din acest an și a spus că mereu este bine să visăm: „Întâi vine gândul, după care vine visul, după trebuie să le punem în practică. Eu am avut o expoziție pe care am denumit-o <Gânduri în zbor>, așa cum gândim noi, cei mari, vă îndemnăm și pe voi să aveți speranță, să fiți perseverenți”, a completat Lucia Pușcașu. La vernisaj a fost prezentă și prof. Manuela David, de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, membră a Clubului Lions Suceava, dar și cei trei profesori coordonatori ai „micilor artiști” de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. Cătălin Alexandru Chifan, prof. Roxana Bliorțu și prof. Irinel Chișcă.

· „Continuați să inspirați alți copii de vârsta voastră, continuați să ne surprindeți”

Prof. Manuela David a spus că expoziția elevilor suceveni „are forță”. „În momente în care pacea părea un lucru de la sine înțeles pentru lume, măcar pentru lumea pe care o vedeam și o știam noi, expoziția voastră a fost mereu un semn de recunoștință. Faceți ca acest mesaj al vostru să ajungă la cât mai mulți copii, fiți creativi cu lucrările voastre, așa cum sunt creativi și cei din Lions Clubs International și fac un calendar cu lucrările premiate în acest concurs. (...) Continuați să inspirați alți copii de vârsta voastră, continuați să ne surprindeți”, a completat Manuela David. Pentru copiii prezenți la vernisaj, toate aceste gânduri venite „de la cei mari” au fost de bun augur, au fost motivaționale, ei promițând că vor continua să picteze, să deseneze, pledând pentru pace, pentru frumos, pentru bucurie.

Copiii au primit diplome și cadouri din partea Clubului Lions Suceava, club care a împlinit în acest an 30 de ani de activitate. Cei mici au făcut fotografii, au socializat, și-au admirat reciproc lucrările și au promis că vor continua să trimită desene pentru această competiție internațională, în speranța că, la un moment dat, lucrările lor vor fi premiate ca fiind unele dintre cele mai bune din lume.

· Premianții ediției din acest an

Marele premiu: Muntean David - Prof. Chifan Cătălin, cl. a VII-a

Premiul I - Hostiuc Sarah Amedeea – Prof. Bliorțu Roxana, cl. a VI-a

Premiul II - Vatavu Alexandra – Prof. Irinel Chișcă, cl. a VII-a

Premiul III - Prichici Isabella - Prof. Chifan Cătălin, cl. a V-a

Mențiuni: Pacuraru Iasmina - Prof. Chifan Cătălin, cl. a V-a, Simioniuc Ștefana – Prof. Irinel Chișcă, cl. a VII-a, Stavnic Iulia Ioana - Prof. Chifan Cătălin, cl. a V-a, Iacob Ioana Rosemarie - Prof. Chifan Cătălin, cl. a V-a.

Certificate apreciere elevi:Anita Roxana Ionela – Prof. Irinel Chișcă, Bida Anastasia Elena – Prof. Chifan Cătălin, Bosancu David – Prof. Irinel Chișcă, Costan Patrick – Prof. Chifan Cătălin, Dragos Holovenciuc Amfilohie - Prof. Chifan Cătălin, Dumitriu Andreea - Prof. Bliorțu Roxana, Lupu Iustina - Prof. Chifan Cătălin, Rebosapca Matei - Prof. Chifan Cătălin, Tihon Ilaria - Prof. Chifan Catalin, Turenschi Mateo - Prof. Chifan Catalin. Certificate apreciere profesori: prof. Lucia Pușcașu, prof. Dr. Cătălin Alexandru Chifan, prof. Roxana Bliorțu, prof. Irinel Chișcă.