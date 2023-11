Vineri, 24 Noiembrie 2023 (14:37:40)

Primăria Fălticeni a finalizat un nou proiect pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor din acest municipiu. Prezent la conferința de închidere a proiectului „Management performant pentru municipiul Fălticeni”, primarul Cătălin Coman a ținut să precizeze că valoarea acestuia a fost de 3,4 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional Creșterea Capacității Administrative (POCCA). Cătălin Coman a arătat că acesta aste al doilea proiect finanțat și implementat de Primăria Fălticeni prin POCCA în vederea creșterii calității serviciilor pe care municipalitatea le oferă cetățenilor.

„Acest proiect care se închide acum și celelalte proiecte pe care le are municipiul Fălticeni din punct de vedere administrativ vor contribui la o relație mult mai bună cu cetățenii din Fălticeni. Vorbim de o perfecționare a aparatului de specialitate al primăriei, cu un beneficiu cert în relațiile pe care municipiul Fălticeni le are instituțional cu cetățenii noștri”, a afirmat primarul din Fălticeni. El a amintit că în momentul de față primăria are în implementare un proiect prin care tot cu fonduri europene, prin PNRR, va fi reabilitată clădirea principală a Primării Fălticeni, precum și un proiect finanțat din fonduri guvernamentale, prin Agenția Fondului de Mediu, privind reabilitare clădirii secundare a primăriei, respectiv fosta Judecătorie. „Iată că sunt trei proiecte importante finanțate din proiecte pe programe diferite, cu o valoare totală de aproximativ 30 de milioane de lei. Sunt 300 de miliarde de lei vechi, bani care vin în bugetul municipiului Fălticeni și sunt convins că odată cu finalizarea tuturor acestor proiecte ceea ce ne-am propus de la început, adică o administrație eficientă, să fie într-adevăr o realitate și să ne bucurăm împreună, noi, în ceea ce privește administrația locală și cetățenii municipiului Fălticeni”, a declarat Cătălin Coman.

· Fălticenenii au acces simplificat la toate serviciile necesare într-un singur loc, respectiv 38 de servicii noi, de tip front-office

La rândul său, managerul proiectului „Management performant pentru municipiul Fălticeni”, Alexandru Ghiduc, a precizat că acest program a fost inițiat cu scopul clar de a transforma și moderniza modul în care Primăria Fălticeni interacționează cu cetățenii. „Conceptul proiectului este de <one-stop shop> pentru servicii publice electronice, ceea ce permite cetățenilor acces simplificat la toate serviciile necesare într-un singur loc, 38 de servicii noi, de tip front-office”, a arătat Alexandru Ghiduc. El a precizat că printre aceste servicii noi se numără programările online pentru obținere acte de identitate, pentru transcrieri de documente de stare civilă, raportare de incidente de pe raza municipiului, cu posibilitatea indicării pe hartă și furnizării de imagini de la fața locului; cereri de închiriere terenuri de pe domeniul public/privat al UAT, de concesiune sau prelungire a concesiunilor, actualizări informații parcări de reședință, închirieri utilaje ale Direcției de Utilități Publice din cadrul Primăriei Fălticeni; cereri de eliberări adeverințe din registrul agricol, atestate de producător și carnet de comercializare; cereri de eliberare a certificatelor de atestare fiscală și depuneri declarații fiscale pentru stabilirea impozitului pentru terenuri, clădiri și mijloace de transport, inclusiv scoaterea din evidență a mijloacelor de transport. De precizat că multe dintre aceste servicii sunt destinate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, iar siguranța datelor transmise către primărie este asigurată de una dintre cele mai importante firme de securitate cibernetică, CertSign SA, prin folosirea celor mai moderne tehnologii.