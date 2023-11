Vineri, 24 Noiembrie 2023 (14:57:55)

Prof. Giani Leonte a fost reales în funcția de președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, structură ce are peste 5.000 de membri din învățământul preuniversitar din județ.

Votul s-a desfășurat în cadrul Conferinței județene de alegeri, de vineri, 24 noiembrie, eveniment la care au luat parte 155 de membri de sindicat, din cei 165 convocați.

Giani Leonte nu a avut contracandidat, fiind ales cu unanimitate de voturi.

Acesta se află la conducerea celui mai mare sindicat din învățământul sucevean din anul 2012, fiind la al treilea mandat. Totodată, acesta ocupă funcția de vicepreședinte al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), structură națională din care face parte și ASIS.

Referindu-se la ultimul său mandat, acesta a menționat că „cinci ani de activitate sindicală înseamnă mult și, totuși, nu suficient. (...) Începând cu dimensiunea <cea mai fierbinte> a luptei sindicale, salarizarea, și până la susținerea atâtor demersuri umanitare, activitatea ASI Suceava a fost în cea mai mare parte un succes. Există, cu certitudine, și așteptări sau doleanțe care n-au fost atinse încă. Tocmai acestea sunt <motorul> acțiunilor viitoare.

Pentru că NU confortul aduce cu sine progresul, ci tocmai disponibilitatea de a intra în luptă pentru ce ne dorim, pentru ce considerăm că ni se cuvine, pentru ce este legal și just în domeniul nostru de activitate. În condițiile în care am luptat pentru fiecare drept, ne asumăm și nereușitele, dar nu abandonăm lupta. În ultimii cinci ani, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava și-a conștientizat tot mai mult rolul său, câștigându-și astfel poziția de etalon al mișcării sindicale din România.

Fără falsă modestie spunem că suntem organizația sindicală care s-a implicat activ la toate acțiunile la nivel național organizate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Nu ne-am poziționat singuri în frunte, ci împreună, oraș cu oraș, școală cu școală, om cu om.

Fiecare membru a devenit o piesă importantă din acest mecanism, de aceea reușita ne aparține tuturor. Prestigiul nostru a devenit prestigiul noțiunii de sindicat. Așa am învățat că tot ce-i valoros se obține greu. Dar se poate obține atâta timp cât există solidaritate. Cei care o avem s-o păstrăm, iar pe ceilalți să-i învățăm s-o cultive”.