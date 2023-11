Cioburi de metaforă !

,,Asta nu-i echipă”..., ,,Ianis nu-i fotbalist”..., ,, Edi nu-i antrenor”... ,,Suntem ciuca bătăilor”..., ,,Nu avem nicio șansă”... etc. etc. etc.

Doamne, cât a fost de batjocorită această formație de către cunoscători, dar mai ales de către necunoscători ai fenomenului, pentru că - nu-i așa?! - la fotbal și la agricultură se pricepe toată lumea. Sunt absolut sigur că acum - după calificare - și unii, și alții vor adopta cunoscuta metodă ,,hopa mitică”, fiind la fel de vocali doar că... invers, așteptând prima înfrângere a naționalei pentru a-și relua atacurile și comentariile de... specialiști.

Să fie sănătoși.

Important este că - la câteva zile după victoria cu Israel - a urmat succesul obținut în fața Elveției (favorita grupei), astfel încât bucuria calificării nu mai poate fi umbrită de nimeni și nimic, meritele fiind, în primul rând, ale jucătorilor și ale antrenorului, ei fiind cei care au crezut, dincolo de orice, în realizarea acestei mult așteptate performanțe.

Echipe mici, dinainte învinse, nu mai există (acele timpuri s-au dus), iar asta ar trebui s-o știe inclusiv Viorel Moldovan și alții ca el (mari jucători pe care i-am apreciat și îi iubim!), care au criticat vehement naționala susținând că nu are nicio șansă, pentru ca în prezent să spună că erau siguri de calificare și că îi felicită - firesc, de altfel - pe cei care au tras din greu s-o obțină! Cum-necum, echipa națională de fotbal a României a bucurat sufletele a milioane de suporteri prin această eurocalificare, iar eu cred că trebuie felicitată și susținută întotdeauna, mai ales la greu. Criticile făcute doar de dragul de a critica trebuie să înceteze, ținând cont că nici nu avem alți superfotbaliști care să fie convocați.

Cât despre antrenori, ar fi bine să ne amintim că alții au refuzat să-și asume responsabilitatea calificării, fie din cauza banilor, fie - mai ales - pentru că n-au crezut în jucătorii pe care i-ar fi avut la dispoziție.

BRAVO, EDI! BRAVO, BĂIEȚI!

Le-ați dat cu terenul în cap contestatarilor, calificându-vă la turneul final european... Și asta e tot ce contează!

HAI ROMÂNIA!