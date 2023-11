Miercuri, 1 Noiembrie 2023 (13:10:12)

O tânără din Suceava, medic rezident în anul V (endocrinologie), la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, luptă cu o boală gravă: tumoră cerebrală de gradul IV, neurofibromatoză.

Corina Cîmpan are nevoie urgent de bani, câteva zeci de mii de euro, pentru o intervenție chirurgicală complexă. Din luna august a acestui an, de când a aflat de boală, Corina este într-o luptă continuă. Medicul rezident, mamă a doi copii, unul de 2 ani și unul de doar 4 luni, se află în această perioadă în concediu pentru creșterea copilului. Tânăra se luptă să rămână în viață pentru familia sa, pentru copii, pentru pacienții ei, se luptă și speră să treacă cu bine peste acest obstacol neprevăzut. Se luptă pentru viața ei, dar Corina are nevoie și de noi pentru a depăși această boală. Este incredibilă forța oamenilor care se unesc pentru a salva alți oameni. Acum trebuie să luptăm împreună cu Corina și familia ei. Alegeți să salvați o viață.

Fundația Umanitară Nord 2001 Sânge pentru România a inițiat o campanie umanitară de strângere de fonduri pentru ca medicul sucevean să poată să se trateze cât mai urgent. „Această tumoră, numită schwanom vestibular, apasă pe trunchiul cerebral și pe cerebel, afectând nervii cranieni cu progresie dimensională semnificativă și pune în pericol viața pacientei”, spun colegii medici la care a apelat Corina Cîmpan.

· Termenul limită de strângere a banilor, final de noiembrie

După numeroase investigații, atât în țară, cât și peste hotare, Corina a decis să se opereze la București, la Spitalul Monza, unde costurile unei intervenții chirurgicale se ridică la 42.000 de lei, la care se adaugă costuri suplimentare preoperatorii și postoperatorii, care se ridică la aproximativ 15.000 de euro, plus cheltuieli de deplasare și cazare pentru familia sa, consumabile și produse farmaceutice. O variantă ar fi fost și o operație în Germania, la o clinică din Hanovra, doar că, din păcate, costurile sunt mult prea mari pentru posibilitățile financiare ale familiei Cîmpan, fiind vorba de peste 50.000 de euro.

„Intervenția chirurgicală este esențială și urgentă, trebuie făcută într-un centru cu experiență, fiind extrem de complexă, cu multe riscuri asociate. Corina a ales să facă această operație la Spitalul Monza din București. În acest moment, pe lângă boala necruțătoare, a mai apărut un alt dușman, timpul. Lupta este una contra cronometru, intervenția la Spitalul Monza este programată pentru data de 29 noiembrie. Trebuie să ne mobilizăm și să ajutăm un medic să trăiască, pentru că, la rândul lui, va salva alte vieți. Avem puțin timp la dispoziție să facem o minune, să facem o faptă bună și să contribuim la salvarea Corinei, mamă iubitoare și medic devotat. Împreună, putem schimba destine, împreună, putem reda speranța. Orice sumă donată îi va fi de un real ajutor în lupta cu boala”, au transmis inițiatorii campaniei umanitare.

Putem să fim alături de Corina și de familia ei contribuind cu orice sumă, cât de mică, în conturile Băncii Transilvania: RO08BTRL02401201467416XX, Revolut: RO91BREL0005533013040100, Beneficiar: Cîmpan Corina. Telefon: 0744 660 334. Donați! Fiecare dintre noi poate fi parte din șansa Corinei la viață!