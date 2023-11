David Dumitru s-a calificat la Torino Masters

Tenis de câmp

Miercuri, 1 Noiembrie 2023 (17:34:34)

În vârstă de doar 11 ani, talentatul tenisman sucevean David Dumitru începe să se facă cunoscut în Italia, acolo unde s-a pregătit în ultimul an. După ce a câștigat două turnee regionale în Perugia, sportivul originar din Preutești s-a impus zilele trecute la „Junior Master Road to Torino”, competiție desfășurată la Terni, obținând astfel calificarea pentru prestigiosul turneu Torino Masters, care va avea loc în perioada 12-15 noiembrie. Cu toate că este cetățean român, David a fost acceptat de organizatori să reprezinte provincia Umbria la această competiție, ce are rol de selecție pentru lotul național al Italiei la categoria de vârstă Under 11.

Multiplu campion al României, David Dumitru a reușit să câștige anul trecut proba de dublu dublu a „International Master Kinder Joy Of Moving Tennis Trophy”, turneu desfășurat la Academia de tenis Rafael Nadal din Manacor (Spania).

David se pregătește în Italia împreună cu sora sa mai mare Ana-Maria, care în 2021 a câștigat tot la Academia Rafael Nadal turneul fetelor de 12 ani al „International Master Kinder Joy Of Moving Tennis Trophy”, după ce a dispus în ultimul act de italianca Anna Nerelli.