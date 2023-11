Săptămâna mai liberă, dar și continuitatea pe care o am pe rubrică îmi permit să aduc în atenție tot ce s-a întâmplat în weekend. După El Clasico și finala Cupei Mondiale de Rugby, trebuie să consemnăm două turnee de tenis ATP 500, transmise (vorba vine!) în paralel de Eurosport. Foarte slabă selecția de transmisii în direct, telespectatorii neavând acces la multe meciuri de interes major, cum ar fi semifinala de la Viena dintre Sinner și Rubliov. Dar măcar cealaltă semifinală, dintre Medvedev și Tsitsipas, am văzut-o. A fost un meci în care cel predispus la emoții negative a avut parte de ele și... ”le-a fructificat”! Tsitsipas a avut tactica adecvată, s-a ținut și de planul de execuție, dar când a ajuns la potou a dat două forehand-uri în fileu, neforțat, și asta a fost. Am văzut chiar și serviciile în exterior patentate de Djokovic, cu venire la fileu, dar fără a deveni un ”modus operandi”. Grecul nu a devenit un ucigaș cu sânge rece, iar asta îl costă. Dar finala a fost un regal, cu un Sinner conștient de posibilitățile sale, Cahill să trăiască! Ce schimburi am văzut, ce dramatism... După 0-6 în palmaresul cu Medvedev, Sinner ajunge la 2-6 în câteva săptămâni, ba încă în două finale! Îmi permit un pronostic, sau poate doar o dorință, Grand Slam scrie pe el la anul! În paralel, la Basel, Auger-Aliassime a înviat din morți și a reușit să-și păstreze titlul, ba încă în manieră categorică, trecând în minimum de seturi și de Rune, în semifinală, și de Hurkacz, în finală. Totuși, foarte multă inconstanță la generațiile astea care râvnesc la sceptrul corifeilor...

Săptămâna asta se desfășoară Masters-ul de la Paris, pe care îl vom onora, dar totodată și Turneul Campioanelor, care pur și simplu nu este acoperit de media din România! Nefiind transmis în direct, nici măcar la știri nu e acoperit. În schimb, se umflă deontologia pe noi când se bagă șefii la înaintare... Nu zic că atunci nu au dreptate ziariștii, dar parcă prea funcționează într-o singură direcție. Deocamdată vă comunic eu esențialul: în primele meciuri din grupe, adică patru în total, au fost nu mai puțin de trei ”lăptărese” (6-0) și două ”bețe” (6-1)! Campioanele se pare că sunt prea puțin comprimate valoric, poate abia din semifinale să avem partide care să onoreze titulatura. Urmărim cu un ochi colo, altul dincolo.