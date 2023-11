Suceava, 1 noiembrie 2023

Revlaco Motors este, în acest moment, cel mai vechi și longeviv partener Toyota și Lexus din jumătatea estica a Romaniei

Echipa Revlaco Motors – Toyota Suceava se laudă cu multiple premii și distincții primite în anii de activitate

Showroom-ul Toyota din Suceava își așteaptă clienții într-un format nou, mai prietenos și cu multe noutăți tehnologice

Compania Revlaco Motors - Toyota Suceava aniversează în acest an 20 de ani de activitate pe piața din Nord-Estul țării, fiind, în acest moment, cel mai vechi și longeviv partener Toyota și Lexus din jumătatea estica a României. Nivelul veniturilor generate de businessul Revlaco Motors, cu toate componente integrate de vânzari, service și piese de schimb, a ajuns anul trecut la peste 10 de milioane de euro și, cel mai important, a reușit să ajungă pe locul 2 în clasamentul vânzărilor de autovehicule noi în zona Suceava și Botoșani, cu o cotă de piață locală de peste 10%, fiind devansat doar de vânzările mărcii Dacia. O performanță deosebită, având în vedere că, in urma cu 20 de ani, marca Toyota reprezenta doar 3% din totalul vânzarilor de mașini noi în aceasta zonă.

“În urmă cu 20 de ani Revlaco Motors - Toyota Suceava pleca la drum pe piața locala cu doar 4 angajați. Ca urmare a dezvoltării organice a companiei, gestionăm acum o echipă cu 30 de angajați, majoritatea cu o vechime de peste 10 ani în cadrul organizației. Astfel, am devenit unul dintre cei mai importanți parteneri Toyota din estul României, atât pe partea de vanzari cât și pe partea de mentenanță și reparații ale autovehiculelor Toyota și Lexus. În prezent, Revlaco Motors - Toyota Suceava se află pe piață cu un portofoliu complet de autovehicule Toyota și Lexus și soluții de înaltă calitate pentru reparații mecanice, electrice și de tinichigerie-vopsitorie”, declară Vlad Rebenciuc, Director General Revlaco Motors.

În primii cinci ani de activitate, Revlaco Motors a dezvoltat piața locală și a transformat percepția locală a mărcii Toyota, cu ajutorul unei echipe de oameni dedicați și buni profesioniști care, împreună cu echipa de management, au asigurat și dezvoltarea strategică de business.

Un moment important în dezvoltarea Revlaco Motors a fost anul 2008 când, în urma unei investiții de peste 2,5 milioane de euro, a fost dezvoltat Centrul de Retail integrat 3S, în linie cu cerințele producătorului. Acesta integrează atât activitatea de vanzări de autovehicule noi și Rulate Certificate cât și întreaga activitate de reparații și mentenanță necesară clienților din zona Nord Est a țării noastre.

În toată această perioadă, obiectivele companiei s-au concentrat pe dezvoltarea și instruirea permanentă a întregii echipe, pentru a oferi produse și servicii complete și de calitate clienților nostri.

În 2023, 15 ani mai tarziu, showroom-ul Toyota Suceava a căpătat o nouă înfățișare, în linie cu cele mai noi standarde ale producătorului, ce aduce în fața vizitatorilor diverse inovații tehnologice dar și spații dedicate, în care clienții își pot petrece timpul sau chiar își pot amenaja un mic birou de lucru, cât timp așteaptă ca mașina lor să iasă din service.

Astfel, în 20 de ani de activitate, Revlaco Motors și angajații săi au primit distincții importante din partea Toyota Motor Europa: “Standardele Toyota de Excelență în Service”,”Concursul național pentru Tehnicieni Mecanici 2010 și 2013” unde Florin Bolohan, tehnician si actual Manager Tehnic a obținut Locul 1 în Romania și cel mai prestigios premiu acordat de Toyota Motor Europe, începând cu anul 2007, ”Premiul ICHIBAN”, pe care Revlaco Motors l-a obținut în 2016 și, din nou, în 2021. Acest premiu se acordă pentru a recunoaște și recompensa partenerul Toyota cu cele mai bune performanțe, din fiecare țară.

În ultimii 20 de ani compania a cunoscut mai multe etape de dezvoltare.

“De la înființare și până în prezent, am avut un parcurs plin de provocări. În primă fază am derulat proiecte pentru a crește notorietatea mărcii Toyota în piața locală, dominată de autovehicule europene. Am realizat sesiuni de test drive atât în oras cat și pe trasee montane, indiferent de anotimp, cu oameni care nu au condus o mașina Toyota până atunci.

Am continuat cu investiții masive în programele de instruire permanentă a tuturor angajaților. Programul de training este unul care se derulează continuu și ne permite menținerea nivelului de pregătire, pentru toți angajații, la nivelul așteptat de client și în linie cu standardele producatorului.

De la începerea activității am înteles că ne adresăm comunității locale. De aceea, am decis să susținem comunitatea locală prin suport acordat pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale și sportive, adresate comunității, dar și multiple acțiuni caritabile de sustinere a unor situații speciale din comunitatea noastră.

Din 2003, primul an de activitate, cand am reușit să comercializăm 45 de autovehicule, am reușit ca până în prezent să depășim 4500 de unități noi și rulate și să deservim anual peste 4000 de clienți în atelierele de mecanică și vopsitorie.

Local, am construit strategia de business potrivită, pentru a ajunge la clienți și pentru a construi relații de încredere și loialitate. Toate acestea s-au întâmplat împreună cu o echipă puternică în care am avut încredere de la început”, explică Vlad Rebenciuc, Director General Revlaco Motors.

“În toți acești ani Revlaco Motors a crescut constant, peste așteptări. Suntem în continuă schimbare, trebuie să acceptăm schimbarea, să o vedem ca pe o oportunitate și să ne adaptăm, să ne îmbunătățim până la nivelul de excelență, indiferent de activitatea desfășurată. Este singurul mod în care vom putea reuși.”