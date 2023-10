Luni, 23 Octombrie 2023 (09:33:38)

Balul Bobocilor este o tradiție consacrată care marchează începutul unui nou capitol în viața elevilor de liceu. În calitate de boboci, aceștia pășesc într-o lume cu totul nouă, iar balul funcționează ca o introducere ușoară în gama de experiențe de liceu care îi așteaptă. Acea noapte magică servește ca un ritual de trecere, în care tinerii, unii nerăbdători, alții entuziasmați, fac primii pași spre crearea unor amintiri de neuitat, cultivarea unor prietenii durabile și punerea bazelor pentru aventura lor de patru ani de liceu.

Sala mare a Căminul Cultural din Liteni este împodobită cu un decor parcă desprins din secolul trecut și lumini strălucitoare, așteptând cu nerăbdare venirea bobocilor pentru a-și perfecționa numerele artistice pentru Balul Bobocilor.

Responsabili de organizarea acestui eveniment școlar sunt liceenii Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni din anii mai mari, ce se ocupă de alegerea sponsorilor, a artistului ce va cânta la after party, a mentorilor, care, la rândul lor, sunt însărcinați cu coregrafia, vestimentația și modul de prezentare pe scenă al bobocilor.

Printre cei prezenți la repetiții am găsit-o pe eleva Botîrcă Ioana-Georgiana, de la clasa a 12-a B, care ne-a povestit ce a avut de câștigat în urma implicării în organizarea balului: „Organizarea acestui bal m-a ajutat foarte mult. Am descoperit cum este să lucrezi cu diferite tipuri de oameni și cum trebuie procedat cu fiecare în parte. Mai mult decât atât, m-a ajutat să descopăr ce înseamnă viața cu adevărat, să învăț că indiferent de obstacolele din fața ta, trebuie să continui și să crezi în tine.”

Totuși, spune ea, timpul este cel mai mare dușman atunci când vine vorba despre sistematizarea oricărui eveniment, fie el Bal al Bobocilor sau altceva, iar gestionarea timpului alocat trebuie realizată în așa fel încât „toate problemele să fie rezolvate și să te afli în grafic cu toate cerințele, lucru pe care l-am și reușit.”

Rolul de organizator implică o mare responsabilitate. Melanjul de sarcini, de la planificarea meticuloasă până la asigurarea unei execuții fără cusur poate fi solicitant și obositor. În navigarea pe acest teren provocator, cunoștințele dobândite sunt pur și simplu transformatoare. „Experiența ca organizator al Balului Bobocilor este una extraordinară. Cu toate că, din punct de vedere al organizării în sine, este mai complicat, experiența aceasta m-a ajutat să învăț multe, m-a făcut să-mi dau seama că pot face mult mai multe decât îmi propun și, nu în ultimul rând, că pot să mă descurc cu orice obstacol care îmi apare în cale,” a afirmat Simioneasa Maria-Anastasia, de la clasa a XII-a B.

Experiențele, prieteniile sau amintirile noi sunt doar câteva dintre motivele care ar putea mâna un elev de clasa a IX-a să se înscrie la Balul Bobocilor. Deși atracția evenimentului este incontestabil sporită de strălucirea și farmecul său, există adesea motivații mai profunde și mai personale care îi determină pe elevi să participe la această seară de neuitat. Printre acestea se numără dorința aprigă a elevei Tîmpescu Bianca- Gabriela, de la clasa a IX-a A, de întâlniri inedite și de creare de legături autentice cu persoane din medii diferite. „Această conjunctură din viața mea, trecerea de la ciclul gimnazial la cel liceal, a marcat începutul unui capitol profund transformator. M-am aflat la marginea unui tărâm necunoscut, plin de posibilități nelimitate, și am aspirat cu ardoare să îmbrățișez din toată inima fiecare oportunitate care mi se ivea,” a mai completat aceasta. De la aceeași clasă, Tîmpăscu Ionela-Daria întregește cele spuse de Bianca, motivând că alegerea ei de a participa la bal a fost susținută de faptul că „acest eveniment extraordinar reprezintă un moment singular și trecător în tapiseria călătoriei mele de viață, o oportunitate rară care mă atrage cu promisiunea unei creșteri personale profunde.” Colegul lor, Hasna Andrei-Iulian, a relatat faptul că decizia sa nu a fost influențată doar de dorința de a se distra, „deși acest lucru a fost cu siguranță un factor convingător. A izvorât, de asemenea, dintr-o motivație mai profundă - aspirația de a-mi perfecționa abilitățile coregrafice, de a-mi îmbunătăți prezența scenică și de a învinge nervozitatea care însoțește adesea vorbirea în public.”

Tema de anul acesta se intitulează Gangsters Paradise, fiind inspirată din filmul dramatic american Dangerous Minds (Minți periculoase) din anul 1995 regizat de John N. Smith și bazat pe autobiografia My Posse Don't Do Homework de LouAnne Johnson. Laitmotivul balului a fost propus chiar de către unul dintre organizatorii balului, Olaru Andrei, de la clasa a XII-a A, acesta motivând-și alegerea pe principiul că este un fan înrăit al filmelor cu gangsteri și acțiune. Tema a fost primită cu brațele deschise atât de boboci, cât și de organizatori, acest lucru confirmând-l Oprea Maria-Amalia, de la clasa a IX-a B, care este de părere că tema este bine aleasă, „având în vedere că nu ne este limitată creativitatea și ne dă posibilitatea de a ne pune în valoare calitățile fiecăruia.” Totodată, Scognamiglio Ana-Giulia, de la clasa a IX-a B, apreciază stilul temei ca fiind unul excentric, ce îi oferă posibilitatea de a-și pune în valoare stilul vestimentar caracteristic.

Pe lângă cele trei probe implicite ale balului - proba de zi (ce constă în prezentarea bobocilor), proba de seară (dans) și proba de perspicacitate (unde este testată inteligența și creativitatea bobocilor), mai este o a patra probă, anume numerele artistice, unde, de obicei, se recurge la dans, teatru, cântat sau stand-up comedy. Am fost curioși să vedem dacă bobocii noștri vor dori să ne dezvăluie în ce va consta momentul lor artistic. Astfel, l-am abordat pe Scurtu Mihai, de la clasa a IX-a A, iar acesta ne-a mărturisit că a pregătit o piesă de teatru ce se numește Martorul Mincinos. „Este vorba despre un proces, iar personajul principal este un „martor” al unui incident, care de fapt nu a participat la acel furt și care încearcă mereu să improvizeze diferite aspecte.” Pascariu Răzvan-Alexandru, de la aceeași clasă, ne-a zis că pregătește un moment artistic care se axează pe exerciții de calisthenics (tracțiuni și skill-uri la bară) și forță, și va termina cu un dans în pereche.

Unii dintre boboci au mai participat la evenimente școlare asemănătoare, fiind obișnuiți cu scena și cu un public mai mult sau mai puțin numeros, însă Balul Bobocilor este „de departe cel mai complex și mai solicitant”, ne spune Vornicu Cristina-Sabina, de la clasa a IX-a B. În ciuda acestor impedimente, aceasta consideră că „nimic nu este dificil, atât timp cât există spațiu și timp de pregătire, concurenți serioși, mentori buni și școala, direcțiunea este alături de evenimentul nostru. Profit pe această cale de a mulțumi tuturor!”

Pe de altă parte, sunt elevi care nu au pășit în viața lor pe o scenă sub privirile unei audiențe în direct. Pentru aceștia, ideea de a se afla în lumina reflectoarelor poate fi o sursă de mare anxietate și teamă. Depășirea acestei temeri poate fi o experiență transformatoare, așa cum este cazul elevei Amalia. Aceasta admite că apariția emoțiilor este inevitabilă, dar „cred că sunt absolut necesare, pentru că dacă ai emoții transmiți emoție și, consider eu, asta este cheia.” În completarea celor spuse de Amalia, Balan Teodor-Dumitru, de la clasa a IX-a B, susține că „dacă spun că n-am emoții mint, e imposibil să n-ai emoții la primul bal.” De asemenea, Tihulcă Andrei-Constantin, de la clasa a IX-a C, apelează la un mic truc atunci când se află într-o astfel de ipostază, mai exact, încearcă să nu se gândească la persoanele din jurul lui, iar Ana, ajutată de mentorul ei, privește acum situația dintr-o perspectivă diferită, ce presupune o gândire nonșalantă când vine vorba despre părerile negative, cele distructive.

Așa cum am văzut, Balul Bobocilor nu este doar un eveniment, ci este o experiență care reunește diverse aspecte de planificare, organizare și creare de momente memorabile. Acest efort de colaborare implică elevii, cadrele didactice, părinții și, uneori, chiar și comunitatea locală. Toate aceste eforturi sunt combinate pentru un singur scop: un bal de succes. Am vrut să aflăm ce înseamnă un bal de succes din perspectiva celor direct implicați, adică bobocii. De pildă, pentru Pascaru Rebeca-Ioana, de clasa a IX-a B, un bal de succes este „unul cât mai liber și distractiv, unde toți suntem scăpați de griji și intrăm în lumea noastră, cea a balului.” De la aceeași clasă, Roată Darius-Teodor opinează că un bal reușit este cel care te determină să treci „prin diverse provocări, să-ți pui în evidență caracterul și să-ți dezvolți abilități de viață esențiale.”

Anual, scopul principal al evenimentului este de a cultiva legături semnificative între participanți și organizatori într-o ambianță încântătoare și primitoare. Mai sunt câteva zile până la Balul Bobocilor, ce va avea loc pe data de 26 octombrie 2023 în sala mare a Căminului Cultural din Liteni, începând cu ora 16:30.

Poenaru Diana-Maria