„Handicapul Biden!”

Să vezi şi să nu crezi!

Altfel se vede și se interpretează la noi vizita lui Biden în Israel și, total neașteptat, (pentru mine cel puțin) altfel îi văd implicațiile și consecințele cei direct implicați în războiul cu Hamas: bună parte dintre evrei se pare că o consideră nici mai mult nici mai puțin decât „dezastruoasă”! Cu siguranță că se cuvin luate în calcul disensiunile politice interne marcate de polemici și manifestații aspru contestatare, opoziția, ca orice opoziție, fiind specializată în dibuirea călcâiului lui Achile și în aflarea paiului cu imagine mai grăitoare decât aceea a bârnei. Numai că materialele de presă pe care mi le trimit confrați din Tel Aviv poartă semnături onorabile și opiniile nu-s întru totul singulare, parte din supoziții și acuze putând fi regăsite în paginile multor publicații din Israel (mai puțin virulența și radicalismul tonului). Astfel, Gadi Taub, un intelectual foarte influent în Israel, considerat unul dintre cei mai semnificativi gânditori ai taberei conservatoare de dreapta, nu ezită să rezume în 14 puncte consecințele vizitei prezidențiale Biden, pe care noi am fi fost tentați s-o catalogăm drept curajoasă, promptă și benefică pentru statul agresat. Primul reproș: Biden a condiționat sprijinul USA de interzicerea ca Hezbolah să fie atacat cu o lovitură preventivă (probabil, ar fi vorba de amânarea și nu anularea intrării tancurilor și trupelor în Gaza – ceea ce s-a și întâmplat, legitimitatea solicitării fiind prematur de apreciat acum, „la cald”). Al doilea: Israelului i se interzice să ocupe Fâșia Gaza (discutabil, aș spune, dar înțelept). Al treilea: a avertizat Israelul să nu facă rău civililor (o cerință, aș spune, de necontestat, indiferent de ce parte a baricadei te-ai afla – ce ție nu-ți place, altuia nu face!). Mai departe: Biden a forțat Israelul să permită ajutor umanitar acordat Gazei, ceea ce duce la slăbirea presiunii blocadei (reproș absolut inacceptabil din punct de vedere umanitar). Apoi: „El (Biden, n.a.) a oferit un ajutor de 100 milioane dolari Fâșiei Gaza, susținând că acești bani nu vor ajunge la Hamas”. Mă tem că, din păcate, aici, Taub are perfectă dreptate, ca și atunci când observă că ajutorul de șase miliarde dolari acordat de USA Iranului n-a fost înghețat. De altfel, politica Americii față de Teheran rămâne excesiv și neînțeles de îngăduitoare, iar consecințele nefaste mă tem că nu vor întârzia să se arate. O altă atenționare îngrijorată: „Biden și-a reiterat credința în soluția celor două state.” Care soluționare, zic eu, ar deveni și mai acută după ipotetica eliminare a Hamas-ului din Gaza, când zona va trebui cumva guvernată. Depinde când, cum și ce soluții se vor afla, deocamdată toate-s în ceață. Următoarele reproșuri adresate lui Bident și Americii sunt cel puțin de discutat. Iată unul: „Biden a promis Israelului un pachet generos de ajutor, ceea ce este o veste foarte proastă, întrucât va adânci dependența militară a Israelului față de America.” Cumva adevărat, dar una-i să fii dependent de ajutorul USA și alta de cel al Coreei de Nord. Și, oricum, a trata sprijinul american doar ca pe un drog ce dă dependență înseamnă a trimite Ucraina la grabnică dezintoxicare. Bucuria lui Putin! Aprecierea lui Biden potrivit căreia „cooperarea dintre Israel și USA a fost aprofundată” este de asemenea amendată: „adică reprezentanții administrației Biden au fost integrați în procesele noastre de luare a deciziilor, astfel încât să nu mai decidem nimic care să nu fie aprobat mai întâi de USA.” Cum o-ntorci, tot nu-i bine! „Și ca desert” – spune Taub, adică, cireașa de pe tort: „Biden n-a venit să ajute Israelul să câștige războiul (...) a venit să ne lege mâinile pentru a se asigura că nu câștigăm. În realitate, administrația Biden continuă să permită Iranului să devină forță nucleară, în timp ce eliberează în mod simulat (? – n.m.) miliarde de dolari pe care Iranul să le folosească pentru a-și finanța războiul împotriva Israelului, prin Hamas și Hezbolah. Imaginea care reiese este aceea că administrația Biden finanțează ambele părți ale acestui război și nu-i permite Israelului să-i pună capăt pentru a-și proteja cetățenii în mod corespunzător.” Opinie împărtășită și de altă comentatoare „de top”, Caroline Glick: „Călătoria lui Biden în Israel a adus mai multe probleme decât ajutor.”

Mă întreb cum ar comenta CTP o vizită a lui Biden la București.