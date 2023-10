Prezent la Târgul Mărului

Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan i-a îndemnat pe suceveni să cumpere de la producătorii locali, el precizând că aceasta este poate cea mai mare dovadă de patriotism economic local. „Cu siguranță, este cea mai bună metodă de a mânca sănătos, dar și de a veni în sprijinul producătorilor locali și al economiei locale”, a declarat Gheorghe Șoldan, după ce a achiziționat mai multe kilograme de mere de la producătorii prezenți la finalul săptămânii la Târgul Mărului de la Fălticeni. „Am fost la Fălticeni, la Târgul Mărului, eveniment de tradiție ajuns la cea de-a XVIII-a ediție, și m-am bucurat atât de vremea frumoasă, dar și de întâlnirea printre standurile producătorilor cu mulți cunoscuți. Printre ei și Marius Ion, tânărul antreprenor care s-a întors acasă, după ani de zile petrecuți în străinătate, și care a deschis anul trecut Satul românesc de altădată, la Cornu Luncii. Am aflat, cu această ocazie, că este pomicultor și are o livadă de aproape șase hectare. Am cumpărat de el câteva kilograme de mere, asigurându-mă mai întâi, telefonic, că nu plec acasă fără soiul preferat al soției”, a spus deputatul social democrat sucevean.

El a adăugat că l-a bucurat faptul că a văzut că se comercializează și sucul de mere SAFT, care poate fi găsit și în supermarketuri, un suc natural produs de peste 10 ani, la Fălticeni, de familia Onea.

„Din câte știu, ei sunt primii producători care, în 2011-2012, au investit într-o mică fabrică în care să producă suc natural din producția proprie”, a arătat Gheorghe Șoldan. El a ținut să precizeze că de ani de zile, merele din bazinul pomicol Fălticeni au ajuns și în supermarketuri, însă e nevoie ca românii să le aleagă în detrimentul celor din Polonia, Ungaria, Ucraina sau alte țări.