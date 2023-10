Din păcate, nici de data asta nu am avut bucuria unei victorii românești la Transylvania Open. Spectatorii au onorat competiția cu o prezentă masivă, sala din Cluj-Napoca fiind ticsită, iar ei au fost onorați de Gabriela Ruse cu o luptă dusă la limita sacrificiului. Anterior, o pierdusem în optimi pe Jaqueline Cristian într-un mod greu de digerat, de la set și minge de meci! Nemțoaica Lys, cea care o eliminase și pe Sorana Cârstea, ne-a făcut bucata. Pe Ana Bogdan am pierdut-o în faza următoare, adică în sferturi, atunci când calcului hârtiei s-a respectat la virgulă: românca era cap de serie 5, în timp ce spaniola Masarova era cap de serie 4! Dar de aceasta din urmă a avut grijă Gabi Ruse în semifinală, în minimum de seturi. Pe partea cealaltă afacerea germană a fost tranșată de Korpatsch, așa că iată-ne într-o finală fără jucătoare cotate ca favorite, ambele din afara Top 100, ba chiar Ruse dincolo de locul 200. Și aici și-a băgat coada ghinionul, adică o accidentare, un scenariu de neconceput la o finală pe teren propriu. Gabi este o jucătoare empatică, simte până la lacrimi emoția românilor din tribună și vrea să dea tot, ba și ceva în plus. Începe entuziasmant cu minge de 4-0, doar că nu reușește să o fructifice, iar de aici nemțoaica înșiră 6 game-uri la rând pentru a trece primul set în dreptul său pe tabelă. După multiple încercări de remediere medicală, Gabi apelează la bandaj și atunci realizez că este vorba despre piciorul din față la serviciu, deci aceste game-uri vor deveni problematice. Într-adevăr, în următoarul interval au alternat break-urile, totuși nemțoaica a izbutit o dată să-și țină serviciul, astfel că a servit pentru meci la 5-2, doar că Gabi a pus tot la retur. Iar apoi a mai pus ceva, nu se știe de unde, cu poate cel mai bun game de serviciu din meci, reușind inclusiv un as, singurul al meciului din partea ambelor jucătoare! Dar la 5-4 Korpatsch a mai servit o dată și a fost mai hotărâtă, luându-și ea punctele și trofeul, primul pentru ea la acest nivel de 250, până la 28 de ani. Astfel, ea a urcat pe locul 70 WTA, cel mai înalt nivel din carieră. Cât despre Gabi Ruse, să sperăm că va fi bine în următoarele săptămâni, iar acest rezultat, totuși foarte bun, va însemna un restart pentru ea.