Joi, 24 August 2023 (17:43:10)

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat, joi, că a semnat un contract pentru 26 de microbuze școlare pe care Ministerul Educației le va furniza, prin administrația județeană, la 26 de primării din județ. „E vorba de 26 de primării care va primi fiecare câte un microbuz școlar. E important de știu că sunt niște criterii care au fost afișate în transparență publică. E vorba de numărul de elevi, de distanța de parcurs, de situația persoanelor cu ajutor social din localitatea respectivă, de rețeaua de mijloace de transport în comun, de angajamentul primăriilor de a înființa stații de încărcare, pentru că vor fi microbuze electrice”, a declarat Flutur.

Șeful administrației județene a arătat că necesarul de transport pentru elevi este mare în județ pentru că la această dată sunt în circulație 144 de microbuze școlare, față de un necesar de 210. „Deocamdată sunt aceste 26, pe care le vom achiziționa în perioada următoare. Există, de asemenea, o solicitare la Ministerul Dezvoltării, pe care am făcut-o săptămâna trecută, pentru încă 10 microbuze din partea acestui minister. De câteva zile, este în transparență publică un act normativ la Ministerul Mediului și ne gândim să depunem un alt proiect pentru cel puțin 26 de microbuze electrice care să fie achiziționate prin Fondul de Mediu. În județul Suceava avem 745 de școli, zona de munte are nevoie de microbuze și am cerut un program special cu microbuze cu tracțiune multiplă pentru zonele accidentate. E important că astăzi facem primul pas în procurarea de microbuze de 6,8 milioane de euro, un proiect derulat de Consiliul Județean Suceava”, a mai spus Gheorghe Flutur.