Alexandru Caliniuc, din Salcea, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a violat și ucis o tânără din Belgia, la începutul anului 2017, a fost transferat la începutul acestei săptămâni într-o închisoare din România, a relatat presa belgiană citată de stiridiaspora.ro.

Presa belgiană a venit și cu detalii privind motivul transferului. Suceveanul ar fi dezvoltat o relație cu un deținut cu 33 de ani mai în vârstă, care este și el condamnat pentru crimă, omorându-și fosta soție cu trei lovituri de cuțit.

Cei doi bărbați au avut o adevărată telenovelă după gratii, presa belgiană relatând că au fost separați în mai multe rânduri, fiind surprinși în timp ce întrețineau relații sexuale în timpul unei plimbări în perimetrul exterior al închisorii din Bruges.

Cert este că Alexandru Caliniuc a fost transferat într-un penitenciar din România, iar în timp asta ar putea să îl ajute să iasă mai repede din pușcărie.

Conform legilor penale din România, el ar putea cere eliberarea condiționată după ispășirea a două treimi din pedeapsă. Asta ar însemna că poate spera să fie liber cel mai repede peste 10 ani.

· Un caz care a șocat o țară întreagă

Pe 22 ianuarie 2017, o tânără de 27 de ani, Sofie Muylle, a fost găsită moartă pe plaja din Knokke-Heist, o staţiune liniştită din Belgia. Belgianca petrecuse într-un cazino, alături de iubitul ei, iar în jurul orei 4.00 dimineaţa aceasta a părăsit localul singură, spunându-i iubitului că merge pe plaja din apropiere pentru a lua aer.

Iniţial, iubitul femeii a fost considerat suspectul principal de omor. Ulterior, au fost publicate intens în media belgiană imagini cu un tânăr în geacă albastră care s-a plimbat pe plajă în noaptea în care femeia a fost găsită moartă. Tânărul din imagini a fost identificat ulterior în persoana lui Alexandru Caliniuc, tânărul din Salcea. El a fost săltat de acasă, de la Salcea, în iunie 2017, în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare din Belgia. Anterior, anchetatorii belgieni verificaseră numeroase piste. Ulterior, tânărul a fost extrădat în Belgia.

Tânărul a recunoscut încă de la început că s-a aflat în acea zi la Knokke-Heist, chiar pe plaja unde a ucis-o pe tânăra de 27 de ani. Pe parcursul anchetei, suceveanul a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu femeia.

· "Eram doar curios și de aceea m-am culcat cu ea. Ea nu a spus nimic... Nu a spus că ar trebui să o las în pace"

Presa belgiană a relatat o parte din declarația lui Caliniuc în instanță:

"Era întinsă pe burtă. Am întors-o spre mine și am pus-o pe spate. Era ca și cum ar fi fost lovită. Avea vânătăi pe față. Nu mai avea putere în brațe. Mi-a fost teamă că apa o va lua, așa că am tras-o spre gard. Nu am lovit-o. Nu i-am făcut nimic“.

"Eram doar curios și de aceea m-am culcat cu ea. Ea nu a spus nimic... Nu a spus că ar trebui să o las în pace", a explicat el.

Potrivit medicului legist, pierderea cunoștinței a fost cauzată de sufocare, iar în cele din urmă femeia a murit din cauza unui atac de cord, în frigul năprasnic. La cererea apărării, în timpul anchetei a fost numit un grup mare de experți. Aceștia au ajuns la concluzia că sufocarea nu a fost fatală, dar că Sofie Muylle a murit probabil din cauza hipotermiei.

Conform stiridiaspora.ro, mai mulți deținuți din penitenciarul unde este închis Caliniuc s-au plâns că suceveanul se masturba în prezența lor. Colegul său de celulă a cerut chiar să fie mutat din celula sa. Ceilalți deținuți îl numesc "nebunul" și "perversul".

În timpul investigației, a reieșit că suspectul suferea de o deviație sexuală. Potrivit expertizei psihiatrice, Alexandru Caliniuc are un interes sexual excesiv și deviant. În săptămânile care au urmat evenimentelor, el ar fi filmat femei fără știrea lor în cabinele unei piscine din Knokke, precum și un cuplu făcând sex.

În raportul lor, experții subliniază că nu suferă de nici o tulburare mintală și că, prin urmare, a fost responsabil pentru faptele sale. Riscul ca acesta să recidiveze este descris ca fiind "moderat crescut".

· Sentința finală în cazul său a fost de 25 de ani de închisoare

„În nici un moment nu a tratat-o ca pe un om, ci ca pe un obiect. Se pare că nu a avut deloc milă, ci doar și-a satisfăcut fantezia. Acesta a dat dovadă de depravare sexuală”, au arătat jurații.

„Domnule Caliniuc, ați fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Ați avut o viață în mâinile dumneavoastră și ați aruncat-o cu indiferență, de parcă nu ar fi fost o ființă umană, ci un obiect. Pedeapsa vă va oferi o altă perspectivă asupra vieții. Veți beneficia de o a doua șansă. Totuși va trebui să vă dați seama de suferința extraordinară pe care ați provocat-o familiei Muylle. Gândiți-vă doar la enormul dezastru pe care l-ați făcut. Altfel, cei 25 de ani vor trece în zadar”, a fost declarația finală a judecătorului de caz înainte de pronunțarea sentinței.